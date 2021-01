Litvínov ztratil Myšáka, kapitán hokejových juniorů zůstal v Kanadě

„Zástupci Canadiens si přáli, aby Honza zůstal v Kanadě a připravoval se tam na novou sezonu. Z Edmontonu, dějiště světového šampionátu, proto odletěl rovnou do Hamiltonu, kde bude trénovat a čekat, až zahájí nový ročník Ontario Hockey League,“ uvedl pro web litvínovského klubu hráčův agent Michal Sivek.

Myšák v letošní sezoně stihl 11 zápasů za Vervu, zvládl jednu asistenci. Debutoval v české seniorské reprezentaci, tu juniorskou na přelomu roku dovedl do čtvrtfinále šampionátu, v němž Česko vypadlo s Kanadou. Útočník Litvínova se do statistik zapsal dvěma góly a jednou přihrávkou v pěti zápasech.

„S Honzou se pracovalo výborně, je to mladý kluk, který ví, co chce. Dával do zápasů i tréninků vše. Nebude to mít za mořem jednoduché, protože je tam obrovská konkurence. Je to každodenní práce, kde se musí krok po kroku posouvat až ke svému snu. Má obrovskou výhodu, že byl vysoko draftovaný, že do něj bude organizace vkládat naděje a bude s ním pracovat. Budeme Honzu nadále sledovat a držet mu palce,“ uvedl litvínovský trenér Vladimír Országh, který v NHL působil.

Osmnáctiletý Myšák do Kanady zamířil už loni v podobné době. „V Litvínově má vždy dveře otevřené. Věříme, že se Honzovi podaří splnit svůj sen, dostane se do NHL a naváže na litvínovské legendy,“ přeje si Pavel Hynek, generální ředitel Vervy.