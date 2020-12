Myšák bude kapitánem dvacítky, brankář Malík týmovou jedničkou

Litvínovskému odchovanci Myšákovi připadlo kapitánské „céčko“ už během letního soustředění reprezentace. Trenéři byli spokojení s jeho přístupem i vlivem na spoluhráče. Proto se rozhodli, že jednomu z nejvýraznějších českých talentů současnosti svěří vůdcovskou roli týmu také na šampionátu v Kanadě.

„Má velmi dobrý vliv na tým, velmi dobře komunikuje i s trenérským štábem. Má kvality na to, aby tuto důležitou roli v týmu zastával. Honza je inteligentní kluk jak na ledě, tak mimo něj. Je to jeden z nejmladších hráčů, který kdy nastoupil v extralize. Jednoznačně si to zaslouží,“ vysvětlil Karel Mlejnek, hlavní trenér hokejové reprezentace do 20 let.

„Má ty nejlepší atributy. Na tým zapůsobí svým nasazením, profesionalitou i přístupem,“ věří.

Myšákovi bylo v červnu teprve 18 let. Přestože patří mezi nejmladší hráče mužstva, pojede už na svůj druhý šampionát. Teď se stal jedním z nejmladších kapitánů historie českého reprezentace do 20 let, zároveň prvním tak mladým lídrem od dob Davida Výborného. Ten vedl mužstvo jako kapitán na světovém šampionátu 1994 v Ostravě a Frýdku-Místku.

„Jsem velmi poctěn, vnímám jako ohromnou čest, že mohu vést národní tým. Mám radost a budu se snažit být nápomocný trenérům, klukům a celému týmu,“ slíbil Myšák. „Není to jen o céčku na dresu, ale o lídrech v kabině a těch máme v mužstvu víc,“ dodal.

Myšák se vloni poprvé jako sedmnáctiletý mladík probojoval do prvního mužstva Litvínova, kde odehrál 26 extraligových utkání s bilancí 5 gólů a 4 asistence. Podíval se také na domácí mistrovství světa, které se na přelomu roku konalo v Ostravě a Třinci.



Bezprostředně po něm odešel hrát zámořskou OHL za tým Hamilton Bulldogs, kde ve 22 utkáních zaznamenal 25 bodů (15+10). Na podzim jej draftoval Montreal Canadiens ve druhém kole jako 48. hráče celkově. V letošní sezoně ovlivněné koronavirem doposud vypomáhal mateřskému Litvínovu.



Kouč Mlejnek zároveň oznámil, že šampionát začne v brance jako jednička Nick Malík. Trenérský štáb jej plánuje nasadit do přípravného utkání se Slovenskem. Do brankoviště se postaví také v úvodním duelu mistrovství světa proti Švédsku. O pozici druhého brankáře se trenéři rozhodnou v následujících hodinách.



Nick Malík

„Se Slovenskem chceme mít Nicka v brance už proto, že s ním začneme šampionát,“ potvrdil kouč, že chce mít gólmana rozchytaného do ostrých zápasů.

„Nick je super kluk. Sleduju ho a chytá prostě skvěle, výborný je i během tréninku. Při zápase hodně komunikuje a rád se o hokeji baví. Je zaslouženě jedničkou, budeme mu věřit a pomáhat, jak jen to půjde,“ říká Jan Myšák.

Malík je synem slavného českého zadáka Marka Malíka, vyrůstal ve vítkovickém klubu. Osmnáctiletý gólman poslední dvě sezony nastupoval převážně za třineckou prvoligovou farmu ve Frýdku-Místku. Dva duely stihl odehrát také v nejvyšší soutěži za Třinec.



Stejně jako Myšák byl členem reprezentace na minulém mistrovství světa, kde původně plnil roli trojky za dvojicí Lukášů Dostálem a Paříkem.



Do branky se tehdy dostal pouze v průběhu utkání s Kanadou při indispozici obou brankářských kolegů (pozn. red.: Dostál nemohl nastoupit, Pařík se zranil během zápasu).

Po šampionátu se vydal na zkušenou do kanadské OHL, kde v celku Soo Greyhounds stihl 16 zápasů s úspěšností zákroků 88,6 % a průměrem 3,77 gólu na utkání. Letos jej zámořský celek vinou odkladu začátku soutěže kvůli koronaviru zapůjčil do Frýdku-Místku. Po sezoně by měl jít také na draft NHL.



Čeští junioři odehrají svůj jediný přípravný zápas v kanadské bublině se Slovenskem, začátek utkání je naplánovaný na 24. prosince od 3:30 středoevropského času.

Světový šampionát dvacetiletých začíná v pátek 25. prosince v Edmontonu, Češi do něj vstoupí o den později proti Švédsku od 20 hodin. Jejich dalšími soupeři ve skupině B jsou Rusko, Spojené státy americké a Rakousko.