Zlatá hokejka počtvrté pro Pastrňáka. Politik Voráček po mně půjde, tuší

Usedli před novináři v pražské Síni slávy u středového kruhu repliky hokejového rinku. Oba v obleku, modrou roušku Českého hokeje téměř přes celý obličej, čela zpocená.

„V tom se nedá mluvit! Fuj, to je vedro. A bolí mě páteř, jak se krčím k mikrofonu!“ lamentoval Pastrňák, zatímco jeho kolega Kubalík čekal, až na něj přijde řada.

To chvíli trvalo, prvotní zájem na sebe pochopitelně strhl vítěz. Ten, jehož s jedinou výjimkou zařadili na první místo všichni hlasující a který jako první vyrovnal Jágrovy čtyřmi triumfy v řadě (kraloval v letech 2005 - 2008). Byť pravda, Pastrňák pořád zaostává v celkovém počtu, poněvadž legendární 68 získala Zlatých hokejek dohromady dvanáct.

„A tak já asi půjdu, ne?“ zvedal se už k odchodu dosud mlčící Kubalík.



„Já jim totiž v sezoně neberu telefony, víš? Kdybys to dělal jako já, taky na tebe teď mají otázky,“ vysvětloval mu bostonský střelec.

Poněkud trefně.

Ano, kromě vtípků si odbyl s vážnou tváří i povinnosti, když mluvil o poctě, co pro něj vítězství znamená. Že ho to jedině inspiruje do budoucna a dalších sezon. Že má ještě spoustu času, aby i toho Jágra trumfnul.

„Porazit Pastu moc nejde,“ tvrdil Kubalík. „Přál bych to i někomu jinému, protože on si už zvykl, ale podle mě to ještě pár let potrvá.“

Snad ten Voráček by to prý mohl zvládnout. „Politik,“ dal na to slovo Pastrňák větší důraz.

Měl dobrou náladu, uvolněný, rozjařený.

Fotka, o které si David Pastrňák myslel, že to je živý komentátor Robert Záruba.

I trochu zmatený.

„To je Robert Záruba, ne? Robert, támhle!“ zvolal zničehonic uprostřed odpovědi.

„No... Ano, ale to je jen cedule,“ odpověděl mu hbitě svazový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Je pravda, že z dálky vypadala realisticky. Posuďte sami.

A tak má český hokej staronového vládce. Pastrňák vyhrál s přehledem. Od trenérů a novinářů získal 519 bodů. Druhý Kubalík 370, třetí Voráček 312.

Nejlepší hokejistkou se stala brankářka Klára Peslarová (MODO Hockey), nejlepším juniorem obránce Stanislav Svozil z brněnské Komety a nejlepším para hokejistou obránce Tomáš Kvoch (Mustangové Pardubice).

Vzhledem k předčasnému ukončení hokejové sezony v Evropě a přerušení NHL bylo pořadí vyhlášeno na základě výsledků prvního kola hlasování, jehož uzávěrka byla 10. března. Hlasovalo dohromady 52 odborníků. Výsledky ankety byly vyhlášeny v pořadu České televize bez tradičního galavečeru.

Po dvanáctinásobném vítězovi Jaromíru Jágrovi vyhrál nejvíckrát brankář Dominik Hašek (5), Pastrňák vyrovnal čtvrtým triumfem Vladimíra Martince.