Úkaz Pastrňák: nemá v Česku konkurenci, proto je jako Jágr. Míří vysoko

Pastrňák má ve 24 letech čtvrtou Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hráče uplynulé sezony a už nyní se nabízí otázka, jestli nemůže dohnat legendární číslo 68.

Předčasné? Ale kdeže! Jágr má sice ve sbírce dvanáct trofejí, tudíž stále disponuje velkým polštářem, ovšem vzhledem k okolnostem není nic nemožné.

„Šanci má Pastrňák docela velkou,“ souhlasí Patrik Eliáš, sám dvojnásobný držitel Zlaté hokejky, který během kariéry trpěl právě Jágrovou nadvládou, ale také působením v defenzivním New Jersey.

Nespoutaný Pastrňák válí v ofenzivním Bostonu po boku hvězdných jmen. Stále je hodně mladý, neustále se zlepšuje a především nemá v Česku konkurenci. Proto je a bude jasným favoritem i v nejbližších sezonách.

Největším protivníkem je pro něj kamarád Jakub Voráček, ten však pravidelně končí za ním. Mnohdy i s velkou mezerou. Kdo ho může ohrozit dál?

Tato otázka trochu zaskočí i Eliáše, jenž Pastrňáka nevnímá jako hráče, který by byl o stupeň výš než zbytek Čechů, a opakovaně zdůrazňuje, že hodně těží především ze spoluhráčů. „Na druhou stranu si to místo samozřejmě zasloužil. A kdo ho může ohrozit? Pořád si myslím, že Kuba Voráček,“ praví Eliáš po kratším přemýšlení.

„Je to hráč na velké úrovni. Nikdy nebude dávat 40 gólů za sezonu, ale je to playmaker, tahoun. Líbí se mi, jak je silový. Hlavně má tah na bránu. A z mladých? Možná Kuba Vrána, ten se také zlepšuje sezonu od sezony. Ale asi jo, na rovinu se musí uznat, že je Pastrňák v pozici, kdy u nás není lepšího hráče.“

Toto období může trvat klidně ještě šest let, tedy do Pastrňákových třiceti. A možná i déle. Každou sezonu může bostonský snajpr přebírat Zlatou hokejku. Už nyní vyrovnal Jágra v počtu čtyř vítězství za sebou. Už za rok ho může překonat. A pak každým rokem přenastavovat laťku o kousek výš.

Jistě, Pastrňák má svým způsobem štěstí, že se narodil v době, kdy to má trochu lehčí. Teprve následující roky ukážou, jestli dokáže výkonnost udržet na stejné výši. Po čtyřech letech v NHL je však potřeba konstatovat, že každý další ročník je lepší a lepší.

Pořád nedosáhl na svůj strop.

„V zakončení je momentálně náš nejlepší hokejista. Snajpr je to obrovský. Nahoru jde i jeho hra jako celek, což je dáno zkušenostmi. Především ale těží z toho, že má správné spoluhráče, to je hodně velký faktor,“ opakuje Eliáš.

Takže co může ohrozit Pastrňáka v cestě za překonáním „nedostižného“ rekordu Jaromíra Jágra? Snad jen zdraví, o tom ví své kupříkladu Tomáš Hertl. A pak už jen dosud neznámý talent, jenž během nadcházejících let může vystřelit podobně jako on. Zatím to ale nevypadá, že by se někde jiskřilo.

Nebo? „Máme Nečase, který mě překvapil tím, jak rychle se zabydlel v NHL. Typologicky je to jiný hráč než David, použitelnější pro víc herních situací včetně těch defenzivních. Hodně se mluví o Zadinovi. Uvidíme,“ uvažuje Eliáš.

Opravdu ukáže až čas. Nyní se zdá, že zisk osmi Zlatých hokejek by nemusel být neřešitelný úkol. Na obranu Jágra je však potřeba připomenout, že mohl mít ještě o pár trofejí víc. Anketa totiž do roku 1995 nezohledňovala borce NHL. Nebýt této nespravedlnosti, byla by asi celá debata zbytečná.