Chci zvedat pohár pro mistra světa, plánuje staronový král českého hokeje

Ač má teprve 24 let, už je její nedílnou součástí. Včera počtvrté během čtyř let vyhrál Zlatou hokejku, což se v minulosti podařilo jen Jaromíru Jágrovi. A stejně jako jeho nadvláda připomínala slavičí panování Karla Gotta, je podobně dominantní Pastrňákova éra.

Jágr vyhrál Zlatou hokejku dvanáctkrát. Nezní to jako výzva?

To v hlavě nemám. Hraju týmový sport, takže bych chtěl uspět s celým mužstvem, ne jen sám. V tom jsme všichni hokejisté i fotbalisté stejní… I když fotbalisté by možná tu individuální cenu zvedli, takže řeknu, že v tom jsme všichni hokejisté stejní. Ale zase mě každá Zlatá hokejka motivuje se zlepšovat rok co rok. Být zase o kus lepší.

Tentokrát je přece jen jiná. Předává se bez diváků, ještě před plánovaným restartem sezony.

I proto klobouk dolů před všemi, kteří to tu zorganizovali. Za deset let se na současnou situaci můžeme dívat bůhvíjak, snad pozitivně.

Vy jste původně chtěl „karanténu“ přečkat v Americe, že?

Ano, byl jsem tam. Jenže všechny posilovny a zimáky byly zavřené. Dalo se trénovat jen doma, přitom já jsem vždycky tvrdil, že ve svém baráku nebudu mít posilovnu. Ale teď mi v karanténě chyběla, což bych nevěřil, že někdy řeknu. Když pak slyšíte, že Švédové chodí na led, v Česku se chodí na led, zatímco vy jste zavření doma, rozhodl jsem se, že přiletím zpátky. I já teď chodím dvakrát týdně na led, třikrát týdně do posilovny.

Je to třeba, brzy vás Boston povolá do „zbraně“. Co na to říkáte?

Vůbec nevím, nemám z klubu žádné informace. Já byl dneska na ledě v Letňanech a nedokážu si představit, že zase budeme hrát. Bude to na h… Všichni chceme hrát hokej, zároveň ta pauza byla tak dlouhá, že budeme potřebovat čas se do toho zpátky dostat. Bez lidí to bude na nic. Slyšel jsem, že se prý ani nebudeme moct radovat z gólu. Ale teď musíme něco společně překonat a doufejme, že příští sezonu to bude zase normální.

Chtěl byste sezonu dohrávat?

Chtěl, ale s lidmi na stadionech.

Na druhou stranu musí triumf ve Stanley Cupu lákat, ne?

Když už to půjde dohrát, tak všichni chtějí vyhrát. Montreal je v play off, Carey Price <CF194>(brankář)</CF> se může zbláznit a vyřadí několik týmů. Rázem jsou všechny výhody a nevýhody smazány a to, o co jsme se snažili v základní části, je pryč.

Taky je nevyhnutelné, že se příští sezona natáhne a nebude šance, aby hráči z NHL odjeli na mistrovství světa. Může to trvat i dál, nejistá je také účast na olympiádě. Co říkáte na tyto zvěsti?

Bohužel. Vždycky budu rád reprezentovat, ale jsme zaměstnanci klubu, a když bude sezona trvat přes mistrovství světa, nic s tím nenaděláme, i kdybychom sebevíc chtěli jet. Je to naše práce. Musíme bojovat za náš klub.

Už jednu individuální trofej z této sezony máte. Jste nejlepším střelcem NHL. Jak jste oznámení o vítězství bral?

Já jsem to nevnímal do doby, než to dala NHL na sociální sítě. Je to velká čest, navíc když se o to dělím s Alexandrem Ovečkinem, který tu cenu vyhrává skoro každý rok. Kdyby mi to někdo před sezonou řekl, nevěřil bych tomu.

Chyběly vám jen dva góly do padesáti, což je velký milník. Nemrzí to? Třeba v zápase proti Pittsburghu jste odmítl trefu do prázdné branky a raději přihrál spoluhráči.

Víte, mě spíš mrzí těch sto bodů (Pastrňák zůstal na čísle 95, a tak jediným Čechem, který tuto hranici v NHL překonal, je dál Jaromír Jágr). Rád góly připravuji. Tu akci si vybavuji. Já obvykle na situace, kdy soupeř hraje power play, nechodím. Sleduji to jen ze střídačky. Teď jsem se tam ocitl a zrovna Marchand měl dlouhou šňůru bez gólu. Jsme profíci, ale někdy do té jámy spadneme, proto jsem mu ten gól daroval. A on mi to za pár zápasů oplatil.