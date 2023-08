Priorita Olomouc, ve hře Pardubice i zahraničí. Nejpozději po MS Krejčí skončí

Jestli bude případně hrát za mateřskou Olomouc, za kterou nastupoval v předminulé sezoně, nebo za Pardubice, jejichž barvy hájil při výluce NHL v sezoně 2012/13, nespecifikoval.

„Je ještě brzo, ale samozřejmě se mi to někdy honí hlavou. Když se rozhodnu, že budu pokračovat, tak hlavní důvod by byl poprat se o nominaci na šampionát v Praze. A tím by kariéra definitivně skončila, to je na sto procent,“ uvedl Krejčí.

Ještě se tak nerozhodl, zda se k hokeji vůbec vrátí. A když už, tak až v průběhu sezony, jak avizoval i na předávání cen Zlatá hokejka.

Láká ho domácí mistrovství a také úspěch na klubové úrovni. „Olomouc je samozřejmě ve hře, ale potřebuju to brát tak, že se musím podívat na tabulku, jak to tam vypadá, kdo bude hrát nahoře. Pokud bude Olomouc v top trojce, tak není o čem,“ podotkl.

Rád by se vrátil do známého prostředí, ve kterém působil v sezoně 2021/22, než zamířil zpět do Bostonu. „Teď se každopádně dívám dopředu. Můj cíl, pokud se rozhodnu hrát, bude mistrovství v Praze. A k tomu bude nejlepší jít co nejdál v play off, když budu před tím půl sezony stát. Chci hrát play off co nejdéle, takže podle toho se budu rozhodovat,“ poznamenal Krejčí.

Olomoucký centr David Krejčí.

„Může to být Olomouc, nebo se rozhodnu pro nějaký jiný tým, kde jsem už v minulosti působil, pokud by měl zájem,“ řekl Krejčí v návaznosti na předchozí angažmá v Pardubicích, kde strávil polovinu výlukové sezony 2012/13.

„Pak jsou samozřejmě jiné týmy z dalších evropských lig. Jakmile se rozhodnu, dejme tomu kolem Vánoc, tak bude mít můj agent zase něco na práci,“ prohodil.

V pondělí ohlásil Krejčí definitivní konec v NHL. V nejlepší lize světa nastupoval výhradně za Boston, za který naskočil do 1032 zápasů a nasbíral celkem 786 bodů (231+555), čímž se v historických tabulkách NHL řadí na páté místo mezi českými hráči za Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše, Jakuba Voráčka a Milana Hejduka.

Pokud ještě brusle skutečně nazuje, bude ho čekat teprve třetí seniorské evropské angažmá v kariéře.