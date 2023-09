Snad nás začnou brát vážně. Olomoucký kouč i manažer věří v úspěšný rok

„Minulá sezona pro nás nebyla neúspěšná, byť jsme si mysleli, že dosáhneme trošku víc,“ ohlíží se jednatel klubu a hlavní trenér v jedné osobě Jan Tomajko.

„Doufejme, že se nám to letos podaří prolomit,“ navazuje generální manažer klubu Erik Fürst.

Oba ústřední pánové olomouckého hokeje před začátkem sezony povídají o změnách v týmu, ambicích i marodce, která Morávku v posledních letech pravidelně trápí.

Loni jste po osmém místě v základní části vypadli ve čtvrtfinále play off. Když říkáte, že „doufáte, že se to podaří prolomit“, máte na mysli postup do semifinále, v němž ještě Mora od postupu do extraligy nebyla?

Předsezonní predikce nás vždy pasují do baráže. Erik Fürst, generální manažer HCO

JT: Nemluvil bych o semifinále. Mluvil bych o tom, že chceme pokračovat v naší hře. Tak aby se fanouškům líbila a byli spokojení. Ono to spolu souvisí, ale co nastane dál, bude bonus. Loni se nám podařila první polovina sezony, na to bychom chtěli navázat. Nemusíme se ale dostat do semifinále, abychom sezonu hodnotili pozitivně. Je to vše otázka konzistence a výkonnosti. A pak klidně i na to semifinále můžeme pomýšlet. Především se ale musíme dívat pod sebe. Nejsme tým, který je v pozici, že by si řekl, že jsme v top čtyřce v republice.

EF: Špatně jsem to řekl. Samozřejmě, pokud se dostaneme až do semifinále, nikdo se zlobit nebude. Ale vždy je začátek probojovat se do play off a pak se snažit dojít co nejdál. Loni jsme sezonu dobře odstartovali, ale vlna zranění byla obrovská. Přibrzdilo nás to, proto to dopadlo vše tak, jak to dopadlo. Takže jsem to spíš myslel tak, že bych si přál, abychom alespoň jednu sezonu prolomili tu smůlu v obrovském počtu zraněných hráčů.

A je to vůbec smůla, nebo daň náročného programu a nepříliš širokého kádru?EF: Je to smůla. Kdybychom měli deset zraněných třísel, tak je to chyba někde. Ale jestli máte jednou zlomenou ruku a podruhé a potřetí já nevím co, tak je to jenom smůla.

JT: Musím říct, že svalových zranění v uplynulé sezoně nebylo tolik jako v předchozím roce. Ale zlomenin bylo relativně hodně, proto doufáme, že už jsme si smůlu vybrali. Musím zaklepat, v přípravě vše probíhalo dobře. Snažíme se každou sezonu někam posouvat, i v tomto. Fyzio odvádí dobrou práci.

Trenér olomouckých hokejistů Jan Tomajko (vpravo) a jejich generální manažer Erik Fürst chtějí v nové extraligové sezoně menší marodku než v uplynulých letech. Snem zůstává semifinále, kam Hanáci ještě nepostoupili. Sezona jim začíná v pátek domácím zápasem s Kladnem.

Co ještě si před začátkem jubilejní sezony v extralize přejete?

JT: Herně se posunout. Pak uvidíme, jestli se to promítne do tabulky. EF: Že nás začne veřejnost v extralize brát vážně. Že všichni ucítí, že už jsme v extralize nějakou dobu a že jsme se tam už zabydleli.



To se podle vás ani po devíti letech v soutěži neděje?

EF: Podle předsezonních predikcí to tak nevypadá. Veřejnost nás pravidelně, už desátým rokem po sobě, pasuje na barážové příčky. Zaplaťpánbůh se v těchto vodách nepohybujeme. Doufám, že ani nebudeme, a stejně tak doufám, že už nás přestane veřejnost takto vnímat.

Jak jste zatím spokojeni s letními akvizicemi – Aronem Chmielewskim, Rokem Macuhem, Jakubem Sirotou a gólmanem Jakubem Sedláčkem?

JT: V přípravě všichni vypadali dobře. Do kabiny zapadli výborně, ale měřítko bude až sezona. Jsme spokojeni s jejich přístupem na tréninku i v zápasech. Věříme, že doopravdy budou posilami a nahradí kluky, kteří odešli.

Změn tradičně nebylo mnoho.

JT: Tak to u nás funguje celé roky, že jádro zůstane a vymění se pouze pár hráčů. Pár z nich skončilo, přesto doufáme v minimálně stejnou výkonnost jako loni. Prezentovat se chceme stejně, od posil tak očekáváme, že zapadnou i způsobem hry.

Mohl by být potenciální posilou i útočník Karel Plášek, který po sezoně v Moře odletěl bojovat o NHL na kemp do Vancouveru?

JT: V srpnu s námi trénoval, ale jeho priorita je, aby se dostal do NHL, aby mu kemp vyšel. Může být ve hře, že se vrátí, ale vše se bude odvíjet od toho. My mu hlavně přejeme, aby se tam prosadil. Věřím, že jsme mu v tom trochu pomohli.

Ještě je zajímavý příběh útočníka Lukáše Kucsery. V létě mu vypršela smlouva, klub mu ji zprvu neprodloužil, na začátku přípravy chyběl, ale teď se vrátil a zasáhl i do přáteláků.

JT: V minulé sezoně měl velké zdravotní problémy. Byli jsme domluveni, že uvidíme v srpnu, jak mu zdraví bude fungovat. A zatím funguje výborně, musím zaklepat, proto je opět v mužstvu.

EF: Plášek má teď smlouvu v Kanadě, Kucsera má platný kontrakt u nás. Tím bych to uzavřel.

Už máte jasno o tom, kdo bude na prahu nové sezony gólmanská jednička?

JT: Na první zápas to víme, ale jinak to necháváme otevřené. Brankáři jsou jako ostatní hráči, taky někdy mají dobrou formu a jindy výpadky. Ať nastoupí kterýkoliv gólman, nemusíme se bát, že bychom udělali chybu. Brankářskou dvojici máme kvalitní.

Na oficiální soupisce ovšem přibyl třetí brankář – čtyřiadvacetiletý Daniel Huf, jenž chytá první ligu za Zlín.

EF: Od včerejška je udělaný na střídavý start s tím, že střídavý start má opačným směrem – pro zápasy ve Zlíně – vyřízený také Jakub Sedláček.