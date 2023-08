Krejčí už v NHL nenastoupí. Poděkoval všem v Bostonu, kariéru ale neukončil

„Po patnácti sezonách v NHL jsem se rozhodl ukončit kariéru v nejlepší lize světa,“ zahajuje Krejčí v otevřeném dopise na stránkách Bostonu.

Boston tak zasáhla druhá, ačkoliv mírně očekávaná rána. Po konci kapitána Patrice Bergerona se s týmem loučí i druhý centr Krejčí.

„Rád bych touto cestou poděkoval Camu Neelymu a Donu Sweeneymu za to, že mi umožnili dát si na čas s mým rozhodnutím a oznámením,“ pronesl k prezidentovi a generálnímu manažerovi Bruins.

Krejčí se do NHL vrátil loni v létě po roční odmlce v Olomouci s jasným cílem - pokusit se získat druhý Stanley Cup v kariéře.

Základní část prolétl Boston znamenitě, dokonce s nejvyšším ziskem bodů v historii ligy. Jenže v play off narazil už v prvním kole v sedmi zápasech na pozdějšího finalistu z Floridy.

Proto tak na slavném poháru figuruje Krejčího jméno pouze jednou. Prvenství z roku 2011 zůstává jediné, v roce 2013 a 2019 musel skousnout finálovou porážku.

„Chtěl bych také poděkovat rodině Jacobsových a celé organizaci Bruins za to, že ve mne znovu a znovu věřili a dali mi příležitost být tolik let součástí této úžasné rodiny,“ napsal a vyzdvihl také vztahy v klubu.

„Když jsem byl v roce 2004 draftován, netušil jsem, že budu pracovat s tak neuvěřitelnými a cílevědomými lidmi. V celé organizaci jsem navázal tolik skvělých přátelství. Vždycky jste tu pro mě byli, když jsem něco potřeboval, a já tu pro vás vždycky budu.“

Poděkoval také rodině, trenérům i agentům, vynachválit si nemohl ani spoluhráče.

„Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl být v tolika dobrých týmech a hrát s tolika skvělými hráči. Vždycky začínáte jako spoluhráči, ale nakonec končíte jako přátelé. A já jsem hrdý na to, že jsem během těchto let poznal některé ze svých nejbližších přátel. To je na našem sportu to nejlepší,“ mínil.

Nyní před Krejčím stojí další velké rozhodnutí. Láká ho totiž světový šampionát v Praze a jen těžko si lze představit, že by si na něj myslel bez sezonního angažmá.

Nabízí se návrat do domovské Olomouci nebo podpis v Pardubicích, kde hrál během výlukové sezony 2012/13. V potaz přichází také Švýcarsko, další evropské soutěže už méně.

Věděl, že by podpisem v NHL šance na domácí mistrovství kvůli zámořskému play off razantně klesla.

„Na 99 % nezačnu nikde. Ani v NHL, ani v Evropě, jestli mi potrvá do Vánoc se rozhodnout, tak ať, ale budu se udržovat, abych se mohl vrátit poměrně rychle,“ řekl na tradičním vyhlášení cen Zlatá hokejka v červnu.