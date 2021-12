Kovář po jasné prohře s Ruskem: Pořád si něco nalháváme, už toho mám dost

Svěřencům Filipa Pešána vůbec nevyšel vstup do zápasu. Roman Will inkasoval hned z první střely na branku. „Něco si říkáme, uběhne čtrnáct vteřin a po buly dostaneme gól,“ zlobil se Kovář.

„Pak jsme byli prostě připos..., to nemůžu říct jinak. Sedíme tam čtyřicet minut a klepeme se, abychom nedostali desítku,“ nehledal výmluvy.

Názornou ukázkou české nepohody byla podle něj úvodní hra v početní převaze, během níž se se přesilovkové komando bez přičinění soupeře hned několikrát připravilo o setrvání v útočném pásmu.

„Začátek byl hodně špatný, bylo to 0:3. Bylo to takové nervózní. Skákalo nám to a nevěřili jsme si. Když jsme zjistili, že s nimi můžeme hrát, tak bylo pozdě,“ uvedl kapitán národního týmu, který v devatenácté minutě překonal gólmana Biljalova.

Ve třetím dějství na něj navázal Milan Gulaš, jinak ale Češi, kteří přestříleli soupeře 29:21, v koncovce opět zaostali. Domácí si ve finální fázi útočných akcí počínali daleko přesněji.

„Musíme se podívat pravdě do očí a říct si, že jsme byli jasně horší,“ prohlásil jedenatřicetiletý útočník švýcarského Zugu.

„Zdá se mi, že si tady furt něco nalháváme. Najdeme úsek pěti minut, kde hrajeme vyrovnaně nebo chvíli přehráváme soupeře, a prohrajeme 2:5. Už toho mám celkem dost,“ dodal.

Jen v ročníku 2014/15 pod koučem Vladimírem Růžičkou prohráli Češi na startu sezony šestkrát v řadě. Kovář, který vynechal listopadový Karjala Cup, doufá, že se něco podobného nebude opakovat.

„Jsme všichni na jedné lodi. Dokud si nepřestaneme nalhávat, že hrajeme dobře, tak se nikam nepohneme. Doteď jsme nic nepředvedli, máme šanci odehrát aspoň jeden dobrý zápas,“ řekl zkušený centr k nedělnímu utkání se Švédy.