Pešána zaskočila nervozita hráčů. Nepřípustné, neumím si to vysvětlit, řekl

Okamžitý nápor ze strany Rusů, které hnalo téměř 8 500 diváků, národní tým očekával. Pešána ale mrzelo, že se čeští hokejisté zbytečnými chybami dostali pod tlak sami.

„Měli jsme tragický vstup do zápasu. Hned jsme udělali nesmyslné zakázané uvolnění a soupeř dal z první střely branku,“ řekl třiačtyřicetiletý kouč.

„Bohužel to s námi otřáslo a celá první třetina byla plná kotoučů, které nám skákaly přes hokejky. Byli jsme hrozně nervózní,“ dodal.

Sborná na ledě kralovala a rychle si vypracovala vedení 3:0. V čase 18:18 se podařilo vykřesat malou naději na zvrat nepříznivého stavu, když se z dorážky prosadil kapitán Jan Kovář.

Většinu druhé třetiny zvládli Češi podle Pešána dobře. Domácí výběr přehrávali, ale možností ke snížení v podobě nabídnuté přesilovky si vůbec nepomohli.

„Nejenže jsme nevystřelili na bránu, ale sami jsme si vyhazovali puky z pásma ven. Místo toho, abychom snížili na 2:3 a dostali Rusy pod tlak, jsme je paradoxně nakopli,“ povzdechl si bývalý trenér Liberce.

Na konci prostřední dvacetiminutovky šance na jakýkoliv bodový zisk definitivně zhasly. Domácí se uklidnili dvěma slepenými trefami Michaila Grigorenka a Arťoma Anisimova.

„Třetí třetina už byla z ruské strany defenzivní a bez nějakého lítání. Z naší strany šlo o marnou snahu překonat soupeře. Měli jsme šance, ale ani ty nejvyloženější jsme nedali,“ uvedl Pešán.

„Sice jsme snížili, ale celkově byl soupeř fyzicky daleko zdatnější, silnější v osobních soubojích, defenzivně daleko ostřejší okolo vlastní branky,“ popsal největší rozdíly mezi oběma celky.

Při hodnocení nepovedeného výkonu neskrýval rozčarování a zklamání. Pokud hráči z NHL nepřiletí na olympijské hry, aktuálně složený kádr se hodně blíží tomu, který bude hájit české barvy v Pekingu.

„Prohrát takovým způsobem, to je pro tyto hráče nepřípustné. Vybrali jsme zkušené mužstvo, ale i tak jsme byli celý zápas nervózní. Nedokážu si to vysvětlit. Je velká otázka, koho do týmu případně donominovat. Jestli je vůbec koho,“ prohlásil reprezentační trenér.

Čeští hokejisté mají z pěti odehraných utkání nové sezony jediný bod. Mizernou bilanci si mohou vylepšit v neděli od 9 hodin proti Švédsku, které zatím na Channel One Cupu rovněž nevyhrálo.

„Týmu se samozřejmě nebude snadno usínat. Musíme vstřelit první gól, protože ani nepamatuju, kdy se nám to povedlo. Tím se určí ráz zápasu, který bude, doufám, jiný,“ přál si Pešán.