Ještě jsem si dělal další testy... Zápas jsme neodehráli špatně, tvrdí Gulaš

Užil jste si návrat k národnímu týmu po těch hektických dnech?

Moc jsem se těšil, byl připravený a málem se to zase zhatilo. Naštěstí vše dobře dopadlo a mohl jsem se k týmu znovu připojit. O to víc vás to nakopne, byl jsem natěšený. Neváhal jsem, když jsem zjistil, že je to mylný test a pro kontrolu si nechal udělat ještě pár dalších, abych někoho neohrozil a abych věděl, že jsem stoprocentně v pořádku a připravený.

Vy jste přišel o spoustu příležitostí reprezentovat. Jak jste příběh s hraničním testem po všech vašich zážitcích bral?

S úsměvem. To už jinak ani brát nemůžu (směje se). Prostě to padlo na mě, takový je život. Mám velkou radost, že jsem se mohl vrátit a zúčastnit se turnaje. Mrzelo by mě, kdybych nemohl jet.

Reprezentace vás okamžitě pustila zpět na sraz...

Jakmile jsem po druhém testu zjistil, že byl negativní, tak jsem jel na další, a přestože jsem byl v Budějovicích, dostal jsem zelenou.

A hned do první lajny vedle Frolíka s Kovářem. Zahrál jste si také s Davidem Krejčím.

Musím říct, že i v mých letech je to velká zkušenost pozorovat takového hráče, jakým je David Krejčí. On je extratřída.

Co spoluhráči z lajny? S Janem Kovářem se dobře znáte, ale jak jste si sedl s Michaelem Frolíkem?

Celkově nám v lajně to, co jsme si řekli, z většiny fungovalo dobře. Ale jsou tam nedostatky, o kterých se musíme pobavit. Třeba co se týče přechodu do útočného pásma a návratů. Kvůli tomu jsme i jeden gól dostali.

Mohl byste popsat váš vyrovnávací gól?

Viděl jsem, že Honza Kovář dostal puk zpoza brány. Já byl ve své zóně a Honza mi kotouč poslal. Přemýšlel jsem, jestli nevystřelit, ale všiml jsem si, že se Krejča cpe před bránu, tak jsem to házel tam. Myslel jsem, že puk tečoval on. Až pak jsem na kostce viděl, že do něj sáhl finský hráč. Aspoň to pomohlo k bodu. Takhle bychom si to představovali, neměli bychom se bát chodit do brány a sbírat dorážky, ze kterých poté padají góly.

Jak hodnotíte vystoupení mužstva?

Byl bych radši, kdybychom zápas odehráli lépe, ale zase nemůžeme říct, že bychom ho odehráli špatně. Třeba druhá třetina byla skvělá. Samozřejmě jsme měli nějaká okénka ve hře a Finové je potrestali... Musím hlavně vyzdvihnout výkon Säteriho v brance, který Finy podržel.

Národní tým má dlouhodobě velký problém s produktivitou, vy jste kanonýrem. Co byste mužstvu poradil?

Asi bych tohle nechtěl hodnotit. Každý zápas je jiný. Vždy je důležité se do koncovky tlačit. Hodně podstatný je i ukazatel vyprodukovaných střel. Víme, že jsme mohli brát více bodů a snažili se cpát do šancí, finský brankář však pochytal plno střel a předvedl skvělý výkon.