Hyka před Ruskem: Je skvělé si zahrát proti hráčům, s kterými hrajeme celou sezonu

Čtvrteční duel proti Finsku v pražské O2 areně si vychutnal i přes prohru 2:3 po samostatných nájezdech a pouhou tisícovku diváků v hledišti. „Užil jsem si to hodně. Po dlouhé době jsem byl v reprezentaci, konečně jsem se mohl dostavit a neměl jsem žádné zranění. Rodiče se na mě přijeli podívat, bylo to super. Škoda, že jsme nevyhráli, ale myslím, že jsme předvedli jako lajna skvělý výkon a tým taky,“ řekl Hyka.

Rusko - Česko Sobota 13.30 online

Útočník, který má na kontě i 27 zápasů v NHL za Vegas, se musel několikrát z reprezentace omlouvat. „Zranění ke sportu patří, já jsem vždycky měl smůlu, že přišlo, ale teď jsem se naštěstí vyléčil. Jsem zdravý, takže jsem rád, že jsem dostal pozvánku a můžu se opět ukázat na mezinárodní úrovni,“ prohlásil Hyka, který si zahrál také na MS v Paříži v roce 2017

Channel One Cup je generálkou na olympijské hry v Pekingu a hráčům z Evropy by se mohla otevřít šance na účast, pokud by tam nakonec nestartovali hokejisté z NHL. „Člověk nikdy neví, co se může stát. Když je ta situace, jaká je, nejen v Česku, ale i v světě. V NHL se odkládají zápasy. Situace je taková padesát na padesát. Člověk se chce rozhodně ukázat, být v nejlepší formě a předvést, že si to místo zaslouží,“ uvedl Hyka.

Nastupuje v útoku se spoluhráčem z Traktoru Lukášem Sedlákem. „Hrajeme spolu třetí rok, rozumíme si skvěle. Nastupujeme spolu už od reprezentace, známe se, takže je to velká výhoda. Každý jsem jiný typově, a proto si myslím, že ta chemie tak funguje. Že se doplňujeme jak v klubu, tak tady na mezinárodní scéně. A Nesty (Andrej Nestrašil) je skvělý hráč jak se zkušenostmi z Ameriky, tak z KHL,“ pochvaloval si souhru v útoku.

Těší se na sobotní duel s Ruskem, v kterém se Sedlákem i dalším spoluhráčem z Čeljabinsku brankářem Romanem Willem narazí i na obránce Sergeje Tělegina a útočníka Vladimira Tkačova, další parťáky z klubu. „Je to určitě okořeněné tím, že hrajeme třetí rok v KHL. Kluky z týmu známe, určitě ta konfrontace bude zajímavá. Vždycky je skvělé si zahrát proti hráčům, s kterými nastupujeme celou sezonu,“ dodal Hyka.