ONLINE: Česko - Rusko, národní tým bez Krejčího, v brance Will

Proti Finsku bodovali z českého výběru pouze Jan Kovář a Milan Gulaš, kteří si připsali shodně po gólu a asistenci. V nájezdech zamířil přesně jen útočník Petri Tiivola a zařídil soupeři bod navíc.

„Přistoupili jsme trochu profesorsky k přesilovým hrám. Měli jsme jich dost, jednu dlouhou pět na tři, čtyři na tři v prodloužení. V tomto úseku hry jsme měli rozhodnout,“ uvedl na tiskové konferenci Pešán.

Národní tým se po skončení zápasu přesunul do Moskvy. „Dojeli jsme pozdě, až v půl sedmé. Ale bylo to lepší, než kdybychom letěli dneska (v pátek) a pak seděli čtyři hodiny v autobuse. Všichni jsme to zvládli, máme to za sebou a teď abychom zvládli ten zápas,“ řekl asistent Martin Straka.

S Ruskem očekává jiné utkání než s Finy: „Mají vytažené dva útočníky. Bude to velká změna. Bude tady plný stadion a diváci je budou hnát. Tempo bude daleko vyšší.“

Channel One Cup 2021 příloha iDNES.cz

Sborná už se na turnaji představila dvakrát. Ve středu si poradila 4:3 s Kanadou, která se turnaje účastní mimořádně v olympijské sezoně, ve čtvrtek svěřenci trenéra Alexeje Žamnova přetlačili Švédy 1:0.

V české sestavě dochází k několika změnám. V brance nastoupí Roman Will. David Krejčí podle dohody s vedením do Moskvy neodletěl, na centru druhé formace jej nahradí Michael Špaček.

Ve čtvrté lajně se místo Adama Musila objeví Lukáš Jašek. Do hry by se měli dostat také Michal Kovařčík a Filip Pyrochta.