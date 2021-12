Krejčí: Bojoval jsem s tím, puk mi skákal. Návrat jsem si představoval jinak

Jak jste se cítil po třech a půl letech v národním týmu?

Strašně rád jsem byl zase v nároďáku. Už jenom poznat nové kluky a s dalšími se vidět po delší době, to je skvělá zkušenost.

A jak hodnotíte tento reprezentační zápas týmově i individuálně?

Týmově bohužel prohra na nájezdy, která naštve. Škoda, že jsme nedali alespoň jeden gól z přesilovky. To samozřejmě beru na sebe. Návrat jsem si představoval jinak.

Trenér Pešán říkal, že jste přesilovky hráli profesorsky. Měli jste je sehrát jinak?

To je teď složité hodnotit, když to nevidím na videu, ale měl jsem pár střel, kde to bylo fakt o kousek. Byl to takový zápas, kdy mi kotouč skákal přes hokejku nebo nevím co to bylo... Nestěžuju si na led, to v žádném případě. Akorát je to frustrující, když puk letí a najednou tam nezapadne. Chtěl jsem více pomoct hlavně v přesilovkách.

Jel jste i jeden z nájezdů, ale ani ten vám nevyšel...

Už když jsem jel a pak tam kvrdlal, něco bylo špatně. Měl jsem v hlavě, že udělám kličku a chtěl gólmana rozhýbat, ale puk mi skákal. Hledal jsem nějakou skulinku, on mi tam nechal prostor mezi nohama, ale poté ho rychle zavřel. Trošku jsem s tím bojoval...

U druhého gólu jste okamžitě Milanu Gulašovi říkal, že jste puk netečoval?

Ano, hned jsem věděl, že jsem netečoval. Šel jsem do brány, co kdyby náhodou. Hned jsem říkal Gulimu, že to je jeho gól, jelikož jsem se nedotkl.

Na zápas mohla jen tisícovka diváků, jak se vám hrálo? A registroval jste fanoušky?

V takové hale tisíc lidí není moc nahlas, i když párkrát jsme fanoušky zaslechli. Je to smutný, ale doba je taková a my se s tím musíme porvat. Nevím, co k tomu víc říct...

Jak se vám hrálo s Vladimírem Sobotkou, s nímž se znáte z dřívějšího působení v Bostonu?

Se Sobem to bylo super. Seděli jsme vedle sebe v kabině, hodně kecali a snažili se něco probrat i s Řepou (Michal Řepík), třeba buly, ale i další věci. Je to úžasné s takovými hráči. Akorát je prostě škoda, že jsem více nepomohl gólem. Bohužel jsem hrál jen jeden zápas, tak snad jich v blízké budoucnosti přijde víc, abychom se ještě sehráli.

Jste s ohledem na blížící se olympiádu v kontaktu s hráči z NHL, bavíte se s nimi o jejich účasti?

Jak víme, tak Čína řekla, že hrozí karanténa až pět týdnů, což je hodně. Každopádně takhle se moc nebavíme a uvidíme, co se stane.