Autorka hattricku Mlýnková: Když do toho jdeme naplno, jsme lepší než Švýcarky

„Jsem hlavně ráda, že nám to tam padalo. Je úplně jedno, kdo ty góly dá. Vyšlo to na mě, příště to vyjde na někoho jiného. Jsem jen ráda, že jsme daly víc gólů než Švýcarky a odcházíme se třemi body,“ řekla Mlýnková v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje.

České hokejistky se sice dostaly rychle do vedení, Aneta Tejralová otevřela skóre již po 37 sekundách hry, Švýcarky ale v první třetině rovněž daly gól a zápas byl pak dlouho vyrovnaný. Zpět do vedení se svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové dostaly až v 35. minutě.

„Důležité bylo, že i když nám to tam nějakou dobu nechtělo spadnout, tak jsme se z toho nepoložily a pořád jsme hrály. Dokud nám to tam nezačalo padat,“ uvedla Mlýnková spokojeně. „Myslím si, že jsme dokázaly, že jsme lepší než Švýcarky. Když do toho jdeme naplno a hrajeme svůj hokej,“ řekla útočnice týmu University of Vermont.

Mlýnková se poprvé mezi střelkyně zapsala ve 36. minutě a vydařený večer zakončila v závěru utkání. V 56. minutě zvýšila na 5:1 a potřetí se prosadila z brejku v oslabení necelé čtyři sekundy před koncem utkání.

„Dobře jsme vyhodily puk, na modré jsme vyhrály souboj a Vendy (Přibylová) mi to jen ťukla dopředu. Já jsem si pro to sjela a ujížděla sama. Snažila jsem se jen dát puk do branky a s troškou štěstíčka to tam spadlo,“ popsala svou poslední trefu.

Češky na MS porazily Finsko a Švýcarsko, prohrály s USA a Kanadou. Ve čtvrtečním čtvrtfinále je čeká Německo, které vyhrálo bez ztráty bodu výkonnostně slabší skupinu B. „Každý zápas je na mistrovství těžký. Nesmíme nic podcenit, hrát svoji hru. Soustředíme se na sebe, jdeme den ode dne a určitě v tom budeme pokračovat,“ řekl Mlýnková k dalšímu utkání.