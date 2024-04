Kapitánka hokejistek: Smutek odezní, trenérka nás povzbudila. A za rok doma!

Na tak velké akci zastávala prestižní funkci poprvé. Kapitánské „céčko“ převzala po dlouholeté opoře Aleně Mills, která ukončila reprezentační kariéru.

„Moc si toho vážím. Myslím ale, že je úplně jedno, kdo z nás to céčko má, protože se máme všechny rády a navzájem se podporujeme. Je to jenom písmeno na hrudi,“ řekla Tejralová v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje.

Moc si přála, aby národní tým navázal na bronzové medaile z předchozích dvou šampionátů, kde si Češky získaly respekt a usadily se mezi širší světovou elitou.

Nakonec to těsně nevyšlo. Hrál se úplně jiný zápas než ve skupině, kde svěřenkyně Carly MacLeodové porazily Finky 4:0. Tentokrát musely dvakrát dotahovat jednogólové manko.

Vyrovnanou bitvu rozhodly až samostatné nájezdy, v nichž se z českých hráček prosadila jen Klára Hymlarová. Naopak její jmenovkyni Peslarovou překonaly dvě soupeřky.

Finské hokejistky pózují s bronzovými medailemi z mistrovství světa.

„Myslím si, že to byl napínavý zápas od začátku až do konce. Bylo vidět, že oba týmy byly ze začátku nervózní, ale jsem ráda, že nám tam padly vyrovnávací góly. Pak už to bylo padesát na padesát,“ řekla Tejralová.

Po těsné prohře jen těžko skrývala smutek: „Ještě je to pořád čerstvé, ale Carla si vzala slovo a povzbudila nás, že patříme mezi nejlepší týmy. Postupem času to bude dobré.“

Zpětně uznala, že na ledě chyběla týmu jedna z klíčových útočnic Kateřina Mrázová, která se zranila v generálce před světovým šampionátem proti domácím Američankám.

Michaela Pejzlová oslavuje s českými spoluhráčkami vstřelenou branku proti Finkám.

„Byla to velká ztráta. Mrázka je platná hráčka, která má vždycky dobré rozehrávky a krásné góly. Postrádaly jsme ji v každém utkání, ale myslím si, že mladé holky, které tady byly poprvé, to odmakaly taky dobře, a jsem moc ráda, že se zapojily.“

Hráčky si z mistrovství opět odváží spoustu zážitků. A celá kabina už společně vyhlíží příští mistrovství, které budou za rok hostit České Budějovice.

„V únoru v Liberci jsme ukázaly, že máme nejlepší hokejové fanoušky. Terka Sadilová (generální manažerka ženské reprezentace) do toho dává všechno, co může. Bude to nejlepší turnaj,“ věří Tejralová.