V letech 2026 a 2028 v Budějovicích. České hokejové hry se vrátí na jih

„Mezi ČSLH a některým krajem dosud takhle velká spolupráce nebyla. Je to vcelku revoluční věc. Součástí dohody jsou dva turnaje Českých her, ale vedle toho také další turnaje mládežnických reprezentací. Reprezentační týmy navíc mohou jezdit na soustředění do jihočeských měst a využít skvělé infrastruktury. Věřím, že si pak budeme moct říct, že ta spolupráce přinesla, co jsme od ní očekávali,“ uvedl viceprezident svazu Petr Bříza.

„Jihočeský kraj je krajem sportu a rozhodně je krajem hokeje. Proto jsem rád, že jsme podpisem memoranda navázali spolupráci s ČSLH. Snažím se o to, abychom se jako kraj nebáli organizovat akce světového významu. Jsem moc rád, že se nám to začíná pomalu dařit,“ pochvaloval si Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Z dlouhodobější spolupráce je nadšený. „Zaujala mě ta myšlenka uspořádat v Českých Budějovicích mistrovství světa žen 2025. To se podařilo, ale zároveň jsem si přál, aby se tady neodehrál jen jeden turnaj a těch akcí tady bylo více. České hry tady budeme mít v roce 2026, ty v roce 2028 pak budou symbolické, protože budeme slavit 100 let českobudějovického hokeje. Jsem moc rád že jde o takhle ucelený koncept spolupráce,“ dodal Kuba.

Celý domácí turnaj EHT se v Českých Budějovicích odehrál koncem dubna 2017. Češi ho tehdy vyhráli. V Budvar aréně se pak národní tým představil naposledy v listopadu 2022, kdy byl zápas se Švédy (1:4) součástí turnaje Karjala.