Snad štěstí přijde naproti! Junioři věří v medaili, Kulich velí: Musím se trefit

Zatímco v základní skupině pomohl národnímu týmu sedmi body ve čtyřech duelech, v play off se zapsal do statistik pouze jednou. Ve čtvrtfinále asistoval u gólu obránce Tomáše Cibulky.

Proti domácímu výběru nebyl tolik vidět, Češi od mimořádně talentovaného útočníka potřebují v závěrečném duelu na turnaji o výraznější příspěvek.

„Párkrát jsem minul branku. Když jsem pak ve velké šanci zakončoval zblízka, chtěl jsem puk zvednout nad beton, ale trochu mi sjel. Je to motivace do další práce, musím se trefit,“ hecoval se Kulich.

Junioři podali proti Švédům o poznání odvážnější výkon než o dva dny dříve s Kanadou, kdy vsadili především na obětavost a pevnou defenzivu.

MS v hokeji do 20 let 2024 příloha iDNES.cz

„Místy jsme je dostávali pod tlak, první třetinu jsme zvládli velmi dobře. Pak se soupeř oklepal, ale naštěstí to bylo po čtyřiceti minutách 2:2,“ líčil po zápase Matyáš Šapovaliv.

Sázka na trpělivost a čekání na šanci v závěru tentokrát úspěch neslavila. Svěřenci Patrika Augusty si neodpustili individuální zaváhání, po nichž se nerozhodný stav překlopil v náskok domácích.

Švédští junioři se radují z gólu v semifinále proti Česku.

Krosček Aleše Čecha, první faul juniorského výběru v utkání, potrestal už po šestnácti vteřinách přesně mířící Jonathan Lekkerimäki.

Až přílišné aktivity a podpory ofenzivy v podání obránců využil unikající Noah Östlund, Lekkerimäki se dočkal druhého přesného zásahu po zmatcích v prostoru kolem branky.

„Trochu jsme vypadli z našeho plánu, přestali jsme hrát jednoduše,“ hledal příčiny nepovedeného třetího dějství český kapitán.

„Švédové byli asi o něco hratelnější než Kanada, ale zároveň byli lepší než my a zaslouženě postoupili do finále. Musíme jim pogratulovat,“ uznal obránce Tomáš Galvas.

Na hře domácích ocenil především šikovnost a skvělý pohyb: „Všichni jsou skvělí bruslaři, navíc silní na puku. Dobře nás napadali a dostávali pod tlak.“

Švédský útočník Filip Bystedt se snaží natlačit před českou branku.

Po smutné prohře plánoval večerní procházku, také ostatní hráči chtěli setřást smutek co nejrychleji. „Musíme to hodit za hlavu. Ale teď je to těžké, protože naším snem bylo finále,“ povzdechl si Kulich.

Obhajoba stříbra už neklapne, ale také zisk bronzových medailí by pro reprezentační dvacítku představoval velký úspěch. O soupeři rozhodne výsledek druhého semifinále mezi Američany a Finy.

A hráči se před závěrečným vystoupením na šampionátu shodli: „Dáme do zápasu absolutní maximum. Věříme, že nám štěstí přijde naproti.“