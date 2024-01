Moji kluci vystříleli postup přes Kanadu. Agent Volek nejen o světovém Kulichovi

Ukázal se zejména Štancl. Přitom od gólů v týmu úplně není.

Myslím, že střelce v sobě měl vždycky. V reprezentaci teď hraje jako mladší ročník, je mu osmnáct, ale body dřív dělal. Vystřelit umí výborně.

Od šestnácti žije a hraje ve Švédsku. Následuje dráhu Davida Pastrňáka a Jakuba Vrány?

Typologicky jde o úplně jiného hráče a nerad bych říkal, že kopíruje jejich cesty. U Jakuba jsme cestu přes Växjö zvolili ve chvíli, kdy to přestalo dávat smysl ve Slavii. Vždycky záleží na tom, jaké možnosti má hráč směrem k A-týmu. Odejít do Švédska ale neznamená, že se z vás stane hokejista. Musíte mít předpoklady.

Nicméně tu cestu máte ozkoušenou. Funguje.

Věřím, že ho posune dál, ale Švédsko nevidím jako jedinou a nejlepší variantu. Pokud má hráč možnost posouvat se dopředu i v rámci Česka, jsem přesvědčený, že to není horší cesta. U nás je Achillova pata v juniorských kategoriích, jinak je celkový vývoj v pořádku.

Jak se vám líbí Jiří Kulich? Překonává všemožné české historické rekordy.

Ukázal to už mnohokrát. V sedmnácti letech v Karlových Varech, na mládežnických šampionátech. Nebo si vemte, kolik bodů se mu daří sbírat v AHL. To je docela výjimečné. Jirka je top světový hráč, dnes kapitán a lídr národního mužstva. Ono úplně nefunguje, že přijedete z AHL nebo i NHL, jak vidíte na druhé straně u Kanady, vezmete si puk a budete si dělat, co chcete. Adaptace z dospělých týmů chvilku trvá, taky záleží na spoluhráčích. Jinak to fungovat nebude.

Kulich už má premiéru v NHL za sebou. Zahlédneme ho v ní v novém roce častěji?

Co Jirka předvádí v AHL, by ho pravděpodobně na spoustě jiných adres zařadilo do NHL dřív. Jenže v Buffalu má velkou konkurenci právě v hráčích mezi osmnácti a čtyřiadvaceti. Není to jednoduché, ale doufám, že ho v NHL brzy a na hodně dlouho uvidíme.

A jaký potenciál má Štancl?

Doufám, že se o to bude prát, z toho důvodu si ho St. Louis vybralo. Ale nikdy není dané, že když vás draftují, automaticky hrajete NHL. On v sobě potenciál má. Všechno bude záležet na jeho rozvoji.

Bude teď o české hráče větší zájem? Loni získali stříbro, letos bojují o medaile znovu.

Mezinárodní turnaje vždycky ukazují výkonnost země a my se v tom trošku posunuli dopředu. Na druhou stranu: kdo se na čtvrtfinále díval, viděl, že Kanada měla od druhé třetiny herní převahu. Musíme si připustit, že hodně dobrý výkon předvedl brankář Michael Hrabal. Takže pokud jste na turnajích úspěšní a hráči se prosazují, v hledáčcích klubů NHL jsou, ale vždycky záleží hlavně na individualitě hráčů.