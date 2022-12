Čeští hokejisté se připravují v Edenu. Je to legendární zimák, říká Jalonen

Trenér Kari Jalonen, který převzal reprezentaci v březnu a dovedl ji na mistrovství světa ve Finsku k bronzu, si poprvé vyzkoušel s týmem led prvoligové Slavie na stadionu z roku 1975. „Je to legendární starý zimák. Je tu trošku víc zima, ale led je tady vždycky dobrý,“ smál se Jalonen v rozhovoru s novináři při mrazivém počasí.

Oproti původní nominaci musel udělat čtyři změny. Vypadli brankář Aleš Stezka z Vítkovic, obránce Michal Kempný s útočníkem Vladimírem Sobotkou ze Sparty a další forvard Patrik Zdráhal z Litvínova. Nahradili je gólman Marek Langhamer z Ilvesu Tampere, bek Petr Zámorský z Plzně a v ofenzivě jeho klubový spoluhráč Peter Kodýtek a Jiří Smejkal ze švédského Oskarshamnu.

Ze Sparty, kterou čeká po Vánocích Spenglerův pohár v Davosu, je nyní ve výběru místo pětice nominovaných pouze trio - beci Martin Jandus s Davidem Němečkem a forvard David Tomášek. „Dostali jsme informaci po posledním zápase, že mají drobná zranění. S Kempným jsem i mluvil. Když nejsou stoprocentní, je lepší vzít jiné hráče. Máme tu čtrnáct nových hráčů oproti Karjale. Jsem rád, že mám možnost vidět více kandidátů,“ podotkl Jalonen.

Nebere změny v kádru jako žádný problém. „Není to komplikace, když se jedná jen o drobná zranění. Bylo to jako s Tomáškem před Karjalou. Měl trochu problémy s kotníkem a teď je fit. To je hlavní, aby byli hráči v pořádku,“ prohlásil Jalonen.

V kádru má trio nováčků - útočníky Kryštofa Hrabíka z Plzně, Adama Najmana z Liberce a Daniela Voženílka z Třince - a snaží se jim pomoci zapadnout do týmu. „Jsou poprvé v reprezentaci, takže s nimi komunikuju. Vím u všech, jakými jsou typy hráčů. Věřím, že mohou podávat výkony jako v extralize, i když je to samozřejmě větší tempo a je na všechno méně času,“ uvedl finský kouč.

V Edenu trénoval tým ve složení: Hrubec, Langhamer - Košťálek, Dvořák, Sklenička, Zámorský, Kučeřík, Pýcha, M. Jandus, Němeček - Tomášek, Špaček, Chlapík - M. Stránský, Radil, T. Zohorna - Smejkal, Kodýtek, Hrabík - Flek, Černoch, O. Beránek - D. Voženílek, A. Najman, Fridrich.

Jalonenův výběr odcestuje do Helsinek ve středu odpoledne a ve čtvrtek od 17:30 SEČ Češi nastoupí proti domácímu týmu. Po přesunu do Fribourgu je v sobotu (20:15) čeká souboj proti Švýcarsku a o den později uzavřou turnaj duelem se Švédskem (16:30) .