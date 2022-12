ONLINE: Finsko - Česko 0:2. Skvělý start hokejistů, Beránek zvyšuje v oslabení

Jalonen jedenatřicetiletého gólmana Curychu poprvé staví do branky. Pod pěti kruhy totiž mužstvo ještě vedl Filip Pešán, jenž po neúspěšném únorovém turnaji skončil.

Sestava ČR Hrubec (Langhamer) - T. Dvořák, Košťálek, Sklenička (A), Zámorský, Němeček, M. Jandus, Kučeřík - Tomášek, Špaček, Chlapík - M. Stránský, T. Zohorna (C), Radil - Smejkal (A), Kodýtek, Hrabík - Flek, Černoch, O. Beránek

Současnému kouči ze sestavy naopak vypadl nemocný mladoboleslavský obránce Pavel Pýcha, který v helsinské Jäähali vynechal předzápasové rozbruslení. Reprezentace tak duel odehraje nezvykle se sedmi beky.

„Kdyby nedej bože nemohl s týmem letět do Švýcarska, rádi bychom to vyřešili tak, abychom tam měli osm obránců. Pracuje na tom manažer Milan Hnilička. Jmen máme několik, ale je to logisticky složitější, protože letíme z Helsinek do Curychu. Snad se to podaří vyřešit. Ale hlavně doufám, že bude Pavel zdravý,“ přál si asistent Libor Zábranský.

ONLINE: Finsko - Česko Úvodní vystoupení národního týmu na Švýcarských hrách sledujeme podrobně.

Premiéru v reprezentačním dresu si odbude plzeňský útočník Kryštof Hrabík. Další ofenzivní nováčci Daniel Voženílek (Třinec) s Adamem Najmanem (Liberec) mají debutovat až o víkendu ve Švýcarsku. Mimo sestavu zatím zůstává i vítkovický forvard Petr Fridrich.

Útočník české reprezentace Kryštof Hrabík na tréninku

Kapitánem byl jmenován zkušený útočník Pardubic Tomáš Zohorna, role asistentů zastanou dva švédští krajánci, obránce Brynäs David Sklenička a Jiří Smejkal.

Právě křídelníka Oskarshamnu trenéři povolali později, když jim z původní nominace vypadli čtyři hráči. Způsobili mu tím lehký problém se sháněním výstroje, protože Smejkal si přejel na dva dny do Česka.

„Vytáhl jsem doma z půdy šest let staré věci a odtrénoval jsem v nich tady tři tréninky,“ vysvětloval šestadvacetiletý hokejista během přípravy v pražském Edenu, vybavení mu mělo ve čtvrtek dorazit do Helsinek.

Trénink české hokejové reprezentace v Praze před Švýcarskými hrami v Helsinkách a Fribourgu

Vysoký útočník působil dva roky ve Finsku a dával Suomi první gól před měsícem v Turku. Šlo o zatím jedinou výhru reprezentace na Euro Hockey Tour.

„Samozřejmě tam byla strašná spousta pozitiv. Vyhrávali jsme hodně osobní souboje, to byl základ všeho. A samozřejmě jsme proměňovali šance. S Finy se na Karjale povedlo podat výborný výkon,“ popisuje Zábranský.

„Určitě se budeme snažit zase dát první gól. Finové nám chtějí porážku vrátit a s nimi je vždycky těžké, když prohráváte. Oni to pak zavřou a už moc do ničeho nepustí,“ doplňuje Smejkal.