Triumfální návrat a pochvala od nového kouče. Měli jsme štěstí, říkal Hrubec

Hrubec vítězství českých hokejistů vychytal třiceti úspěšnými zákroky. A v Helsinkách likvidoval obrovské šance domácího výběru. Hlavně díky němu národní tým slavil výhru 3:2. Takový návrat možná ani sám nečekal.

„Chtěl jsem po olympiádě vyhrát. Nebyla vůbec jednoduchá. Když vezmu v potaz, že jsem čtyři dny předtím vylezl z hotelu, kde jsem byl zavřený kvůli covidu. A šel jsem rovnou chytat. Ale tak to je,“ vzpomínal. „Jsem moc rád, že jsem byl zase pozvaný. A že jsme vyhráli. Z toho mám radost.“

Do hodnocení vlastního výkonu se pouštět nechtěl: „Nevím, beru to jako výhru. Svoje výkony hodnotím hlavně podle kolonky výhry, prohry, to je to nejdůležitější. Ale jsem za to rád, že jsem ve druhé třetině klukům pomohl.“

V prostřední části totiž Finové uzamkli český tým v jeho obranném pásmu. Ale ten neinkasoval...

„Motali nás. Bylo hrozně důležité, že jsme to udrželi,“ prohlásil Hrubec. V jednu chvíli domácí nepustili soupeře z pásma skoro tři minuty a čeští hráči na ledě toho měli plné zuby.

„Tahal jsem nohy s nimi. K tomu, abyste takový tlak ustáli, potřebujete i velkou dávku štěstí. To jsme měli. Dobře, že neskórovali, protože to bylo asi 14:1 na střely pro ně. Druhá část se nám nepovedla. První byla skvělá. Pak bylo super, že jsme si výsledek pohlídali.“

A gólman Curychu prokázal, proč je na čele statistik švýcarské ligy. Nulu držel až do padesáté minuty, kdy po střele Elmeriho Elonena dostal hodně bizarní branku.

Jednatřicetiletý rodák z Vimperku vyrazil puk, jenž se z výšky snesl do brankoviště a odrazil se za čáru. „Nevím, kam mi spadl. Šlo to přes vyrážečku do hokejky. Když už to letělo, věděl jsem, že nade mě. Možná jeden z tisíce puků takhle vyletí nad vás,“ popisoval.

„Osobně jsem čekal, že to šlo do sítě... Navíc během zákroku jsem sekl svého obránce (Davida Němečka) do hlavy a na malou vteřinu se podíval, jestli se mu něco nestalo. Tam jsem asi ztratil tu půlvteřinku. Začal jsem se vracet. Když jsem pak slyšel, že puk je ve vzduchu, kluci řvali. Už to bylo pod nohama. Musím se na to ještě podívat. Asi jsme si to tam kopli. Za mě velmi kuriózní gól,“ konstatoval Hrubec a měl strach o spoluhráče.

„Vystřelil jsem ruku hodně rychle, hokejka ho sekla do plexi, naštěstí. Ani nevím, kdo to byl. V hokeji je hrozný fofr,“ poznamenal.

Český brankář Šimon Hrubec zasahuje proti šanci finského útočníka Eemeli Suomiho.

Po průběhu zápasu, kdy Finové dlouho neúspěšně tlačili, ani obdrženou branku nevnímal jako dílo smůly: „Já i my jako tým jsme měli tolikrát štěstí... I během druhé třetiny, i ke konci. Takže kdybych si stěžoval, bylo by to rouhání. Vzhledem k tomu, jak jsme to urvali,“ zdůraznil Hrubec, který se ani ráno před utkáním necítil příliš dobře.

„Nicméně tomu nepřikládám vůbec váhu. Hokej hraju dlouho a vím, že vůbec nezáleží na tom, jak se člověk cítí ráno nebo ještě před rozbruslením. Může být dobrý trénink, špatný zápas. A naopak. Všechno už jsem zažil.“

Mimo olympiády také účastník mistrovství světa z let 2020 i 2021 si vysloužil velkou pochvalu od kouče Jalonena, pod nímž nastoupil poprvé. „Je skvělé, že ho máme zpátky v národním týmu. Jak už jsem říkal dříve, máme v Evropě skvělé brankáře a on je jedním z nich,“ sdělil Jalonen, který Pešána nahrazoval právě po neúspěšném vystoupení pod pěti kruhy.

Hrubec finského trenéra v souboji s jeho krajany potěšil ještě v jedné věci. Jalonenova družina dobyla halu, kde 62letý kouč tři roky působil ve službách IFK Helsinky.

Švýcarské hry 2022 Příloha iDNES.cz

„Byl jsem na tomto stadionu šťastný. Tamhle visí titul z roku 2011,“ vzpomínal Jalonen s úsměvem. „Je to vždycky mimořádné, ale hráli jsme s Finy už hodněkrát. Jsem hlavně rád, jaký výkon kluci podali.“

Mrzel ho jen pohled na poloprázdnou Jäähali, kam dorazilo 4 358 diváků: „Bavil jsem se o tom s lidmi z marketingu finského hokeje a už tušili, že přijde jen tolik lidí. Je to samozřejmě smutné, čekali jsme, že bude plno, ale je před Vánocemi a v současné době musí lidi přemýšlet, za co budou utrácet peníze,“ doplnil Jalonen, ke kterému se připojil i Hrubec.

„Koukal jsem a nečekal jsem to. Ve Švýcarsku přijde mnohem více lidí. Konkrétně ve Fribourgu jsou skvělí fanoušci. Stoprocentně bude vyprodáno,“ myslí si český gólman.

Bude s ohledem na své angažmá v alpské zemi hájit branku i v sobotu?

„Zatím nevím. Ať budu chytat, nebo ne, beru to jako určitou výhodu, protože máme v týmu pár kluků, kteří tam také působí,“ dodává.