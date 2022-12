Gólmanská pohádka pokračuje. Na srazu si zachytá také mladíček Vondraš

„Ani nevím, kdy to všechno dokážu vstřebat,“ smál se ve čtvrtek osmnáctiletý jihočeský rodák Vondraš.

Na začátku sezony se jeho vzestup trošku zadrhl, kvůli zranění zůstal měsíc mimo hru, v juniorské extralize tak v Plzni nastřádal zatím jen deset startů. „Noha se mi zasekla v rýze v ledu, odnesly to vazy v kotníku. Ale už je to za mnou,“ hlásil talentovaný brankář.

I to mu otevřelo cestu do národního týmu. Vzhledem k reprezentační pauze nechtěl realizační tým sahat do extraligových vod, kouč gólmanů Zdeněk Orct se tak kvůli Vondrašovi ozval Rudolfu Pejcharovi, který cepuje brankáře v Plzni.

„Pro mě je to další úžasná zkušenost. Jsem za ni moc rád, i když je to na dva dny. Určitě je to motivace do další práce,“ mínil Vondraš.

O své budoucnosti a šanci prosadit se v zámoří zatím moc nedumá. „Jsem v kontaktu s development koučem Caroliny. Co bude dál, to se uvidí,“ prohodil brankář.