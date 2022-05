Tampa ovládla úvodní floridské derby, Colorado slavilo po prodloužení

Tampa do zahajovacího floridského derby na ledě soupeře nenasadila svého elitního centra Braydena Pointa, který se zranil v sedmém klání proti Torontu. Do její sestavy se naopak vrátil Jan Rutta, jenž plnil roli sedmého beka. Trenér obhájců posledních dvou Stanley Cupů Jon Cooper nasadil 11 útočníků a 7 obránců, během zápasu však po zblokováné ráně zamířil předčasně do kabin Slovák Erik Černák.

Klíčovou postavou u výsledku 1:4 byl gólman Lightning Andrej Vasilevskij, jenž si vysloužil post první hvězdy duelu 33 zákroky. Inkasoval však jako první, když jej o nulu obral v 15. minutě útočník Floridy Anthony Duclair. Vyrovnat se hostům podařilo v 37. minutě, kdy využil přesilovku veterán Corey Perry. Konečný obrat se pak zrodil ve třetím dějství a odstartoval jej sváteční střelec ze čtvrté formace Pierre-Edouard Bellemare. V početních výhodách na něj navázali Nikita Kučerov a Ross Colton.

Vedle zmiňovaného Rutty (11:32, -1) do zápasu zasáhli i domácí zadák Radko Gudas (14:45, +/-: 0, 2 střely) a útočník Tampy Ondřej Palát (19:10, -1, 3 střely).

Výsledky 2. kola play off NHL:

Východní konference:

Florida - Tampa Bay 1:4 (série 0:1)

Západní konference:

Colorado - St. Louis 3:2 v prodloužení (série 1:0)