Obětavost, geniální Kučerov a radost v závěru. Tampa v play off opět řádí

Ještě minulý týden to měli nahnuté. V sérii s Torontem ztráceli, balancovali na hraně brzkého vyřazení. Hokejisté Tampy ale opět ukázali, že v play off NHL se nevyplácí je odepisovat. Zúročili zkušenosti z předchozích sezon a bitvu s Maple Leafs otočili. Povedeně vstoupili také do druhého kola vyřazovací fáze. Proti Floridě zvládli oba venkovní zápasy a vykročili k postupu.