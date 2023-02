Útočníci Nečas a Kämpf v NHL gólově podpořili výhry

Minnesotu poslal do vedení na ledě Toronta ve 13. minutě šťastnou brankou po odrazu od bránícího hráče Brandon Duhaime. Za favorita kontroval v 17. minutě David Kämpf (15:22, 1+0, +/-: 0, 2 střely). Centr třetí formace Maple Leafs své šesté trefy sezony dosáhl z bezprostřední blízkosti brány díky přesnému pasu Williama Nylandera od zadního mantinelu.

Stav 1:1 následně udrželi brankáři Ilja Samsonov a Filip Gustavsson až do prodloužení, v jehož druhé minutě rozjásal publikum v Scotiabank Aréně individuální akcí produktivní Nylander.

Sám si vybojoval puk v rohu útočného pásma a kličkou se zbavil obránce, načež oklamal i gólmana Gustavssona - 2:1. Zámořští novináři tak měli usnadněnou volbu první hvězdy zápasu. Po Nylanderovi se dostalo i na obránce vítězů Marka Giordana a prvního střelce Kämpfa.

Po suverénním Bostonu (44 výher z 57 startů a 93 bodů) druhý nejlepší tým soutěže Carolina (39 výher z 57 startů a 86 bodů) v pátek potvrdila roli favorita v domácím souboji s Ottawou. K výhře 4:0 Hurricanes nasměřovali už v samém úvodu skórující Brent Burns a Seth Jarvis, kteří slavili ve 4. a 7. minutě.

Na další góly se pak čekalo až do třetí třetiny. V ní se nejprve do přihrávky Andreje Svečnikova opřel tvrdou ranou Martin Nečas (14:32, 1+0, +1, 1 střela) a poslední slovo patřilo střelci do prázdné klece obránci Bradymu Skjeiovi.

Nečas se v sezoně radoval z gólu už po 23. a pokračuje ve vylepšování svých osobních rekordů, když letos nasázel nejvíce gólů, nasbíral nejvíce asistencí a zároveň tedy i bodů (57 zápasů - 52 bodů, 23+29). Gólman Antti Raanta na čisté konto potřeboval 32 zákroků.

O výhře Colorada na ledě Winnipegu se rozhodlo už v první třetině, kterou hosté ovládli výsledkem 1:4. Na úvodní gól potřeboval hvězdný Nathan MacKinnon jen 19 vteřin od zahajovacího buly. Ve 4. minutě sice využitou přesilovkou srovnal Mason Appleton. Mikko Rantanen, J.T. Compher a Bowen Byram ale vývoj záhy na to otočili.

V polovině řádné hrací doby navíc přidal pátý gól Avalanche Matt Nieto a bylo hotovo. Domácí Jets nenakoplo ani střídání brankářů, když na třetí třetinu nahradil jedničku Connora Hellebuycka český gólman David Rittich. Ten zneškodnil všech deset finálních pokusů Colorada, za které zápas odchytal Alexandar Georgijev s bilancí 26 zákroků proti 27 střelám.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

Florida Panthers Florida Panthers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Góly:

48:24 Verhaeghe (Duclair, Luostarinen) Góly:

23:51 J. Skinner (Ta. Thompson, Jokiharju)

28:44 Tuch (Power, Ta. Thompson)

50:36 J. Skinner (Ta. Thompson) Sestavy:

Bobrovskij (Lyon) – Forsling, Ekblad (A), M. Staal, Montour, Kiersted, Gudas – Verhaeghe, Luostarinen, M. Tkachuk (A) – Duclair, Lundell, Reinhart – Lomberg, E. Staal, Cousins – Děnisenko, Coli. White, Dalpe. Sestavy:

C. Anderson (Comrie) – Dahlin (A), Jokiharju, Samuelsson, Power, Bryson, Ljubuškin – J. Skinner, Ta. Thompson, Tuch – Peterka, Cozens, V. Olofsson – Mittelstadt, Krebs, Quinn – Girgensons (A), Jost, Okposo (C).

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:5 (1:4, 0:1, 0:0) Góly:

03:12 Appleton (Schmidt, Wheeler) Góly:

00:19 MacKinnon (Ničuškin, Lehkonen)

04:32 Rantanen (Rodrigues)

07:34 Compher (Rantanen, MacKinnon)

10:58 Byram (Cogliano, Newhook)

30:59 Nieto (Compher, D. Toews) Sestavy:

Hellebuyck (41. Rittich) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Samberg – Appleton, Scheifele (A), Connor – Wheeler, Dubois, Ehlers – Kuhlman, Lowry (A), M. Barron – Jonsson Fjällby, Stenlund, Mäenalanen. Sestavy:

Georgijev (J. Johansson) – D. Toews (A), Girard, Manson, Byram, MacDermid, Englund, B. Hunt – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Rantanen, Compher, Rodrigues – L. O'Connor, Newhook, Malgin – Nieto, Cogliano. Rozhodčí: Hebert, Pollock – Mills, O ́Quinn Počet diváků: 14 157

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Góly:

03:48 Burns

06:29 Jarvis (S. Aho II, A. Svečnikov)

52:34 Nečas (A. Svečnikov)

56:30 Skjei (S. Aho II) Góly:

Sestavy:

Raanta (Andersen) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, de Haan – Jarvis, S. Aho II (A), A. Svečnikov – Nečas, Kotkaniemi, Teräväinen – Fast, J. Staal (C), Martinook – Stepan, Stastny, Noesen. Sestavy:

Talbot (Sögaard) – Zub, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Brännström – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Pinto, DeBrincat – Gauthier, Greig, Brassard – Watson, Gambrell, M. Joseph. Rozhodčí: Blandina, Dwyer – Gawryletz, Smith Počet diváků: 18 788

New York Islanders New York Islanders : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Góly:

36:34 Dobson (Nelson, Lee)

55:23 Pelech (M. Martin, Pulock) Góly:

26:40 Danault (Arvidsson, M. Anderson)

28:05 Kaliyev (Kupari, Anderson-Dolan)

32:14 Vilardi (Iafallo, Edler) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Mayfield, Pelech, Pulock, Romanov, Dobson, S. Aho I – M. Martin, Horvat, Lee (C) – Palmieri (A), Nelson (A), Parise – Fasching, Cizikas, Durandeau – R. Johnston, Koivula, Holmström. Sestavy:

Quick (Copley) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Durzi, Se. Walker, Edler – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Arvidsson, Danault (A), Fiala – Vilardi, Lizotte, Iafallo – Kaliyev, Kupari, Anderson-Dolan. Rozhodčí: Eric Furlatt, Garrett Rank. Čároví: James Tobias, Brad Kovachik Počet diváků: 17255

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:1P (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0) Góly:

16:07 Kämpf (Nylander, Giordano)

61:05 Nylander Góly:

12:10 Duhaime (F. Gaudreau) Sestavy:

Samsonov (Woll) – Brodie, Rielly (A), Liljegren, Giordano, Holl, Timmins – Nylander, Matthews (A), Bunting – Marner, O'Reilly, Tavares (C) – Järnkrok, Kämpf, Engvall – Kerfoot, Acciari, Aston-Reese. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Goligoski, Addison, Mermis – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, J. Eriksson Ek, M. Foligno (A) – Duhaime, F. Gaudreau, Greenway – Reaves, Dewar, Shaw. Rozhodčí: Rooney, Dunning – Toomey, Flemington. Počet diváků: 18 575.