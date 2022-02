Voráček zařídil vítězný obrat Columbusu, další Češi brali asistence

Po gólu Alexe Tucha vedlo Buffalo nad Columbusem na startu třetí třetiny už 3:1 a vše vypadalo, že dva body zůstanou na domácím ledě. Závěr řádné hrací doby čtvrtečního duelu NHL však nabídl drama s vítězným obratem Blue Jackets z prodloužení.

V 45. minutě nejprve vykřesal naději kontaktní trefou Brendan Gaunce a v 55. minutě se o vyrovnání na 3:3 zasloužil Oliver Bjorkstrand. Asistence u využité přesilovky putovaly na konta Patrika Laineho a Jakuba Voráčka (17:17, 1+1, +/-: 0, 2 střely), který sehrál klíčovou roli v následném nastavení.

Kladenský odchovanec nabral rychlost a zavezl puk do útočného pásma a střelou přes bránícího hráče z pravého kruhu rozhodl. V pořadí čtvrtý nejproduktivnější Čech letošní sezony NHL (1. David Pastrňák z Bostonu má 45 bodů, 2. Tomáš Hertl ze San Jose 38, 3. Ondřej Palát z Tampy 32) se zlepšil na 31 zápisů (2+29) z 43 startů.

Skvělý tvůrce hry se tak radoval teprve ze druhé branky, s průběžnými 29 asistencemi však nemá mezi krajany konkurenci a v rámci celé ligy patří do třetí desítky nejlepších nahrávačů. Za svůj poslední výkon byl Voráček zvolen první hvězdou duelu.

„Byl to skvělý pocit, šlo o prodloužení a vítězný gól. Snažím se na sebe nevytvářet tlak, když mi to delší dobu nepadá do brány. Tak dlouho jsem ale na gól asi ještě nečekal,“ řekl zámořským novinářům Voráček, jehož předchozí otevírací trefa sezony se datovala k 13. listopadu. Na druhou pak čekal 30 duelů, ale stála za to. Z prodloužení stačilo uběhnout jen 16 vteřin, než český borec rozhodl.

Souboj Colorada s Tampou nabídl zajímavou konfrontaci dvou velkých favoritů soutěže. Těsnou výhru 3:2 nakonec uhráli s výhodou domácího ledu startující hokejisté Avalanche, za které hned v úvodních minutách skórovali kapitán Gabriel Landeskog a obránce Devon Toews.

Lightning ještě v první třetině vracel do kontaktu navrátilec po koronavirové pauze Nikita Kučerov, asistence putovala i na konto českého beka Jana Rutty (15:36, 0+1, +/-: 0, 1 střela), na startu druhého dějství ale domácí uklidnil Valerij Ničuškin.

V 36. minutě Ondřej Palát (14:55, 0+1, +2, 1 střela) pomohl Braydenu Pointovi ke snížení skóre, na vyrovnání už ale Tampa proti pozornému Darcy Kuemperovi nedosáhla. Český gólman domácích Pavel Francouz tentokrát plnil roli náhradníka. Jeho Colorado dokázalo bodovat už v 18. startu za sebou.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky NHL:

Calgary Flames Calgary Flames : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:2 (0:0, 4:1, 1:1) Góly:

24:13 Mangiapane (Backlund, Coleman)

33:03 Hanifin (R. Andersson, M. Tkachuk)

33:35 Kylington (Hanifin, Backlund)

35:54 E. Lindholm (J. Gaudreau, Kylington)

41:16 R. Andersson (M. Tkachuk) Góly:

23:49 R. Sandin (W. Nylander, Tavares)

45:06 Bunting (Matthews, Liljegren) Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Kylington, Gudbranson, Zadorov – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Coleman, Backlund (A), Mangiapane – B. Ritchie, Monahan (A), D. Dubé – T. Lewis, Adam Ružička, Lucic. Sestavy:

J. Campbell (P. Mrázek) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Dermott, R. Sandin, Liljegren – Marner, Matthews (A), Bunting – W. Nylander (C), Tavares, Kerfoot – O. Kaše, Kämpf, I. Michejev – Spezza, Engvall. Rozhodčí: G. Hebert, F. L'Ecuyer

St. Louis Blues St. Louis Blues : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:7 (1:2, 2:0, 1:5) Góly:

15:37 K. Kostin (Sundqvist, Krug)

25:13 B. Schenn (Parayko, R. O'Reilly)

35:05 Faulk

58:17 B. Schenn (Bučněvič) Góly:

02:12 P. K. Subban

15:07 M. McLeod (Severson, Vesey)

49:08 Šarangovič (N. Hischier, Ty Smith)

51:34 N. Hischier (P. K. Subban, Šarangovič)

57:41 Vesey (Siegenthaler, Zacha)

58:41 J. Boqvist (Severson)

59:51 N. Hischier (Šarangovič) Sestavy:

Binnington (Husso) – Parayko, Mikkola, Faulk, Krug, Bortuzzo, M. Scandella – Bučněvič, R. O'Reilly (C), B. Schenn (A) – Tarasenko (A), R. Thomas, Kyrou – Perron, I. Barbašev, Saad – Sundqvist, K. Kostin, Joshua. Sestavy:

J. Gillies (Daws) – Severson (A), Siegenthaler, P. K. Subban (A), Ty Smith, Graves, Colton White, Geertsen – Bratt, N. Hischier (C), Šarangovič – Vesey, Zacha, J. Boqvist – Tatar, Mercer, A. Johnsson – Bastian, M. McLeod. Rozhodčí: MacDougall, Hebert – Suchánek, Nansen. Počet diváků: 18 096

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:4P (0:1, 2:0, 1:2 - 0:1) Góly:

23:27 Dahlin (Jokiharju, Tage Thompson)

38:23 Okposo (Jankowski)

40:12 Tuch (J. Skinner, Tage Thompson) Góly:

09:05 Roslovic (Gavrikov, Fix-Wolansky)

44:48 B. Gaunce (Kukan)

54:25 O. Bjorkstrand (Laine, J. Voráček)

60:16 J. Voráček (Werenski, Jenner) Sestavy:

Tokarski (C. Anderson) – Jokiharju, Dahlin, M. Samuelsson, Fitzgerald, Hägg, Pysyk – J. Skinner, Tage Thompson, Tuch – Bjork, Cozens, Okposo – R. Asplund, Krebs, V. Olofsson – Jankowski, Eakin, Hayden. Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – Werenski, Peeke, Gavrikov, A. Boqvist, Bayreuther, Kukan – Laine, Jenner, Nyquist – J. Voráček, Sillinger, O. Bjorkstrand – Činachov, Kuraly, Domi – Fix-Wolansky, Roslovic, B. Gaunce. Rozhodčí: Furlatt, StLaurent – Barton, Berg Počet diváků: 8 476

Boston Bruins Boston Bruins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Góly:

Góly:

08:26 Trocheck (T. Teräväinen, A. Svečnikov)

22:35 A. Svečnikov

28:01 Aho (T. Teräväinen, M. Nečas)

34:02 Pesce (Fast, J. Staal)

41:58 Aho (T. Teräväinen, A. Svečnikov)

55:24 J. Staal (Skjei) Sestavy:

Ullmark (Swayman) – McAvoy, Grzelcyk, Carlo, M. Reilly, Clifton, Forbort – Pastrňák, Haula, T. Hall – Craig Smith, Coyle, DeBrusk – N. Foligno, Studnicka, Frederic – Lazar, T. Nosek, Blidh. Sestavy:

F. Andersen (Raanta) – A. DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bear, Cole – M. Nečas, Aho, T. Teräväinen – Jarvis, Trocheck, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Niederreiter – Martinook (A), Stepan, Lorentz. Rozhodčí: Chmielewski, Dwyer – Mills, Smith

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Washington Capitals Washington Capitals 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) Góly:

24:09 R. Pitlick (Josh Anderson, Clague)

35:58 Caufield (Suzuki, Toffoli) Góly:

05:04 Snively (J. Schultz)

05:24 McMichael (Eller, T. van Riemsdyk)

23:40 Hagelin (Fehérváry, Carlson)

25:18 Snively (Kuzněcov, J. Schultz)

58:45 T. Wilson (Snively, Kuzněcov) Sestavy:

Primeau (26. Montembeault) – Chiarot, A. Romanov, Petry, Kulak, Ch. Wideman, Clague – Toffoli, Suzuki (A), Lehkonen – B. Gallagher (A), Byron (A), M. Hoffman – Josh Anderson, Evans, R. Pitlick – Caufield, Poehling, Armia. Sestavy:

Samsonov (Copley) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, D. Orlov, J. Schultz, T. van Riemsdyk – T. Wilson (A), Kuzněcov, Snively – Sprong, Bäckström (A), Sheary – Leason, Eller, McMichael – Hathaway, N. Dowd, Hagelin. Rozhodčí: Skilliter, Rehman – Fournier, Gawryletz Počet diváků: 500

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Góly:

02:43 Landeskog (Rantanen, D. Toews)

06:16 D. Toews (Kadri, E. Johnson)

21:56 Ničuškin (Burakovsky) Góly:

10:45 Kučerov (B. Point, Rutta)

35:54 B. Point (Sergačjov, Palát) Sestavy:

Kuemper (Francouz) – D. Toews, Makar, J. Johnson, Girard, R. Murray, E. Johnson – Landeskog, Rantanen, Ničuškin – Newhook, Kadri, Burakovsky – Sikura, Compher, L. O'Connor – Helm, Jost, Aube-Kubel. Sestavy:

Vasilevskij (B. Elliott) – Hedman, Rutta, McDonagh, Sergačjov, Raddysh, C. Foote – Palát, B. Point, Kučerov – Killorn, Stamkos, Cirelli – Maroon, Bellemare, Perry – M. Joseph, Colton, Raddysh. Rozhodčí: Schlenker, Sutherland – Murchison, Gibbons