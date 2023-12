Boston? Jo, tam bych šel. Kaberle vzpomíná, jak s Krejčím vyhráli Stanley Cup

Kam Krejčího zařadit mezi českými hráči posledních 20 let?

Zrovna jsem o tom přemýšlel. David mi připomíná Tomáše Plekance tím, co oba pro své týmy znamenali. Tichý bojovník, vůdce a vzor. V kabině vám mluvit nebude, zato na ledě poznáte, jak moc nemá rád prohrávání. Sám nastřílel čtyřikrát za sezonu NHL dvacet branek, což je výborný výkon, protože to vyloženě střelec nebyl.

Vždycky působil klidně. Uměl se rozčílit?

Málokdy jsem ho viděl naštvaného, proto mu to na ledě vycházelo. Zůstával v klidu. Prohrálo se, ale on věděl, že se příště dokážeme vrátit. Byl svůj, v pohodě kluk. Vážně mi s Plekym přijdou stejní. Nevím, jestli nejsou nějak spojení (smích).