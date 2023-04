Chytil pomohl Rangers k sedmému duelu, Toronto slaví po 19 letech

V sérii vedli 2:0, nicméně po třech prohrách v řadě čelili hrozbě vyřazení. Nyní se však hokejisté New York Rangers zmátořili a proti New Jersey v prvním kole play off NHL vybojovali rozhodující sedmý zápas. Na vítězství 5:2 se v noci na neděli asistencí podílel útočník Filip Chytil. Toronto se probilo do druhého kola poprvé od roku 2004, v šestém zápase porazilo Tampu Bay 2:1 v prodloužení a sérii ovládlo 4:2. Po výhře 5:4 na ledě Los Angeles slaví postup také Edmonton.