Palát nasměroval New Jersey k třetí výhře, Vegas již slaví postup

Čtvrteční program play off hokejové NHL přinesl první postupující celek do druhého kola. Vegas porazili Winnipeg 4:1 a v celé sérii uspěli rovněž hladce 4:1 na zápasy. Blízko velkému obratu je New Jersey, když po triumfu 4:0 porazilo Rangers už potřetí za sebou a vede 3:2 na zápasy. Otevírací branku duelu vstřelil český útočník Ondřej Palát. Ve hře se udržela Tampa díky výhře 4:2 na ledě Toronta.