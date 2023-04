Úleva, poučení z nezdarů a zablokovaná doprava. Jak Toronto zlomilo kletbu

Na hráčích byla vedle radosti znát především obrovská úleva. V posledních letech si museli projít několika výraznými zklamáními, v klíčové fázi sezony opakovaně selhávali.

„Mám toho dost, jsem opravdu smutný. Tohle jen tak nepřebolí. Už se s tím nechci znovu vypořádávat,“ povzdechl si loni nesmírně zklamaný Mitchell Marner.

Po vyřazení v prvním kole s Lightning se neubránil slzám.

V sobotu se mu oči leskly znovu, ale tentokrát prožíval úplně opační pocity: „Jsem neuvěřitelně hrdý. Pro kluka, co tu vyrůstal, jde o velmi speciální okamžik. Tenhle tým miluju!“

Prodloužení šestého utkání napínavého souboje dvou vyrovnaných soupeřů rozhodl další hráč s celoživotním vztahem k Torontu.

John Tavares měl v potřebnou chvíli štěstí na své straně. Nenápadným nahozením z otočky trefil brusli obránce Darrena Raddyshe, od níž se kotouč odrazil za čáru.

„Neměl jsem moc prostoru, dobře nás přečetli. Měli jsme dobrou clonu před brankou, tak jsem to jen zkusil a čekal, co se stane,“ vyprávěl spokojeně dvaatřicetiletý kapitán.

Na ledě musel ustát nájezdy nadšených parťáků. Trenér Sheldon Keefe si na střídačce hlasitě zakřičel a objímal se s kolegy z realizačního týmu, emoce neskrýval ani generální manažer Kyle Dubas.

Nebylo se čemu divit. Maple Leafs měli v aktuálním složení velmi pravděpodobně poslední šanci něco dokázat. Pokud by v play off opět pohořeli, celou organizaci by potkaly výrazné změny.

Dubas by nejspíš přišel o místo. Také proto se nezdráhal riskovat a před uzávěrkou přestupů přivedl hned šest nových tváří v čele se zkušeným centrem Ryanem O’Reillym, který před čtyřmi lety dovedl St. Louis až na vrchol.

Vyhazovu by zřejmě neunikl ani Keefe. Bez zásahu by se neobešla ani soupiska, v bezpečí by zůstal snad jen americký kanonýr Auston Matthews.

Tlak byl obrovský, ale Toronto odolalo. V předchozích letech platilo za mimořádně křehkou partu, která v základní části patří k nejlepším, ale když o něco opravdu jde, rozsype se.

Tentokrát si kanadský celek v klíčových momentech počínal velmi dobře.

Nepoložil se po tvrdém domácím debaklu 3:7 na začátku série. Zvládl všechna tři prodloužení. Ve čtvrtém utkání triumfoval i přes to, že po dvou třetinách prohrával 1:4.

Navíc proti Tampě, která neztratila sérii v play off Východní konference od roku 2019, předchozí tři ročníky zakončila dvěma mistrovskými tituly a jednou prohrou ve finále.

„Z každé porážky jsme se poučili, těžké chvíle nás posílily a spojily. Ukázali jsme velkou odolnost. Na kluky jsem pyšný, budu si to pamatovat do konce života,“ rozplýval se Keefe.

„Oblékat barvy Maple Leafs je pocta pro každého hráče. Cítíme velkou podporu. Uvědomujeme si, co to pro celé město znamená. Mám štěstí, že toho všeho mohu být součástí,“ přidal se Tavares.

Po jeho trefě odstartovaly v ulicích Toronta bouřlivé oslavy plné pokřiků a ohňostrojů. Modrobílá lavina na jednu noc zachvátila město. Autobusy hlásily výrazné zpoždění, na silnicích se tvořily dlouhé kolony.

Snad jen málokdo se ale podobnými záležitostmi nechal rozhodit. Vždyť fanoušci čekali na vítěznou sérii ve vyřazovací fázi od 20. dubna 2004, tedy dlouhých 6 948 dní.

„Kletba je zlomena,“ jásali nadšenci, kteří sledovali utkání na velké obrazovce na Maple Leafs Square. „My chceme Floridu,“ projevili zároveň přání ohledně soupeře pro druhé kolo.

Vyrovnanou sérii mezi Panthers a suverénním vítězem základní části z Bostonu rozhodne závěrečný sedmý duel, jenž je na programu v pondělí ráno (0.30 SEČ).

John Tavares rozhodl o postupu Toronta do druhého kola play off.

Toronto si ale nemůže vybírat. Pokud hodlá ukončit šestapadesátileté čekání na Stanley Cup, musí si poradit s každým.

„Máme před sebou další výzvu, musíme být připraveni,“ hlásil odhodlaně Marner, s jedenácti body (2+9) druhý nejproduktivnější hráč letošního play off.

„Znamená to pro nás opravdu hodně, ale zároveň jde jen o malý krůček na cestě, kterou máme před sebou,“ dodal Matthews.

Odhodlání je patrné, uspokojení nehrozí. Tavaresův gól přinesl dlouho vysmívané komunitě potřebnou satisfakci, ale Maple Leafs chtějí víc.