Nabij si telefon! Mrázek kývl Torontu a věří si: Pod tlakem umím chytat

O plánech poprvé pohovořil český gólman v pondělí dopoledne po návratu z Rakouska, kde se proháněl po golfových hřištích s Jakubem Voráčkem a dalšími kamarády.

Při rozpravě s žurnalisty v pražském hotelu Grandior na něm byla znát pohoda.

Tři předchozí sezony v Carolině mu zachránily zámořskou kariéru. Z Mrázka se opět stal respektovaný gólman NHL.

Potvrzuje to nová tříletá smlouva za 11,4 milionu dolarů. Navíc v klubu, který má smělé plány. Snad jedna maličkost trošku kazí Mrázkovu změnu.

Poprvé během kariéry v NHL musí změnit číslovku 34 na dresu. V Torontu ji vlastní jistý Auston Matthews. „Budu mít pětatřicítku,“ oznamuje Mrázek.

Je to definitivní?

S Kubou Voráčkem jsme vtipkovali, že bych Matthewsovi měl ze srandy napsat a zeptat se ho na to. On je ale v Torontu velká hvězda. Ani by mě nenapadlo se na to ptát.

Jak se přestup do Toronta minulou středu vlastně upekl?

S agentem Gerrym Johannsonem jsem mluvil den předem a říkal mi: Hlavně si pořádně nabij telefon. Věděl, že jsem byl s klukama na golfu v Rakousku. A taky věděl, že se můžou dít věci. Už brzo ráno amerického času mi ale volal, že je v kontaktu s Torontem. Ptal se, co si o tom myslím. Byl to super telefonát, po kterém bylo rozhodnutí hodně lehké.

Nic vás pak nezviklalo?

Nabídek se nakonec objevilo víc. Byly tam i týmy, ve kterých jsem mohl dostat i o rok delší smlouvu. Chtěli jsme ale, aby tým měl ambice, a Toronto z nich vycházelo na prvním místě. Mají dobrý tým i celou organizaci, která touží po úspěchu.

Setrvání v Carolině nebyla varianta?

Existovala šance, že tam zůstanu. Pár dnů před otevřením trhu jsem se bavil s agentem, že majitel Hurricanes podepisuje smlouvy maximálně na dva roky. Měl jsem zprávu, že jestli chci smlouvu na rok nebo dva, mohl jsem podepsat. Náš cíl byl ale trošku jiný.

Zadní šiky Hurricanes potkal slušný průvan. Odešli i gólmani Nedejlkovic s Reimerem nebo hvězdný obránce Hamilton.

A to bych zmínil ještě útočníka McGinna, který hrál za Carolinu šest sezon. Byl nenápadný, ale dokázal tým držet. Hrál ve třetí nebo čtvrté lajně, ale když někdo vypadl, skočil do první lajny, kde vždy bodoval. Celkově se nám v Carolině podařilo něco vybudovat, tým se dal do kupy i mimo led. Za poslední tři roky ale spousta kluků změnila tým a ti zbývající mají smlouvy na jednu nebo dvě sezony.

Spekulovalo se, zda kabinu neopustí i kouč Rod Brind’Amour.

Kdyby tam Rody neměl domov, v klubu by ho neudrželi. On ale nikam jinam nechtěl. Má tam rodinu, hrával tam NHL, vyhrál tam Stanley Cup a doopravdy je tam doma. Kdyby něco z toho bylo jinak, nepodepsal by.

I tahle nejistota vás odvála z Caroliny?

Když se podíváte na dění před otevřením volného trhu, moc se v Carolině nevědělo, kdo zůstane a kdo ne. V Torontu je tým daný na tři až pět let dopředu. Základ zůstane dlouho spolu a jen pár nových kluků ho každý rok může doplnit. V tomhle byl výběr jednodušší. Toronto chce vyhrávat, dostat se do play off a tam přejít první kolo.

Jenže to se Maple Leafs nepodařilo od roku 2004. Navíc se říká, že hrát NHL v Kanadě a Americe je ohromný rozdíl.

Ale já se moc těším! Hokej je v Kanadě národní sport. V Torontu lidé hokej milují. Organizace je jedna z nejlepších na světě. Už od prvního dne, kdy jsem podepsal smlouvu, se mi hned ozývali lidé z týmu a starali se. Těším se, jak to bude pokračovat.

Nemůžou vám ale velká očekávání svázat betony?

Všichni vědí, jak to v Torontu chodí. A nejen tam. Platí to pro Montreal i další kanadské týmy. Bude to pro mě trošku výzva, ale těším se na ni. Myslím, že umím chytat pod tlakem, a dokazoval jsem to v Detroitu, kde to bývalo podobné. Bude záležet na mých výkonech. Jsem navíc neustále v kontaktu s (mentálním koučem) Marianem Jelínkem a vím, že se kdykoliv na něj můžu obrátit.

Vážně jste enormní kanadský tlak při výběru angažmá tolik nezohledňoval?

Kdybych měl obavy, řešil bych to jinak a ještě si počkal na jinou nabídku. Tlak je tam veliký a očekávání taky. Úspěch týmu dlouho chybí, ale když se podíváte na soupisku, je dobře poskládaná. Jsou tam známá jména a věřím, že budeme podávat dobré výkony a splníme fandům, co si přejí.

Je příjemné, že se v kabině potkáte i se dvěma krajany?

I za to jsem rád. Když jsem podepisoval, žádný Čech tam nebyl. Ještě na golfu jsem se bavil s kamarády, že tam budu sám. Ale do hodiny podepsal David Kämpf a teď přišel i Ondra Kaše. Jsem rád, že budeme tři. To je vždycky fajn.

Co vás ještě naplňuje optimismem?

V týmu je hodně talentovaných hráčů. Věděl jsem, že nějakou dobu tam kvalitní tým bude. Postupně ho budují. Další věc je, že z Caroliny přišel do Toronta trenér obránců, z čehož mám velikou radost. Vím, co od něj čekat, za tři roky v Carolině udělal skvělou práci.



Co říkáte na velké rošády českých gólmanů? Až na Pavla Francouze všichni změnili v NHL působiště.

Samozřejmě vím, jak se to změnilo. Sám jsem měl poslední dny docela hektické, ale jsem rád, že kluci dostanou šanci v jiných týmech. Třeba Víťa Vaněček je zpátky ve Washingtonu a podle mě má velkou šanci Samsonova přechytat.

Takový David Rittich zvolil Nashville, kde podle něj dostane šanci chytat. Jak to vidíte v Torontu vy?

Taky to hrálo velikou roli. V Torontu chytal naposledy Jack Campbell výborně, držel kluky i v play off. Je ale šance, že bych měl odchytal hodně zápasů. Sezona bude zase náročná a myslím, že šanci dostaneme oba a navzájem se budeme podporovat.

Znáte se?

Trochu ano, párkrát jsme se bavili na zápasech. Slyšel jsem o něm, že je to výborný parťák. Po návštěvě Toronta letím ještě na dva dny do Minnesoty, kde se potkáme společně i s trenérem gólmanů. Zahrajeme si golf, zajdeme na večeři, víc si pokecáme a poznáme se.

Znamená to, že se do Toronta chystáte už nyní?

Už tento týden letíme na pár dnů do Ameriky a rovnou se podívám i do Toronta na bydlení i věci kolem. Klub se o nás hned staral, že můžeme přiletět. Kemp začíná 22. září, takže počítám, že podruhé tam poletím někdy v polovině září.