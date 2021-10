Mrázek už baví Toronto. Ale na ledě s ním sranda končí, říká spoluhráč

Kanadský klub z Toronta vstoupí do nové sezony ve čtvrtek v noci a do brány postaví Campbella. Hned další den ho proti Ottawě vymění za Mrázka.

Minimálně v úvodu ročníku tak nechce rozlišovat roli jedničky a dvojky. Mrázek sice nedávno podepsal čerstvou tříletou smlouvu za víc než 11 milionů dolarů a Campbell bere „jen“ 1,65 milionu ročně, ovšem Američan na rozdíl od Čecha kanadské prostředí zná už téměř dva roky. Osvědčil se.

„Máme dva velice schopné brankáře. Sebevědomé a spokojené dobráky, zároveň ale i soutěživé a seriózní. Očekávám od nich, že se budou předhánět v lepších výkonech,“ tvrdí trenér Sheldon Keefe.

Mrázkovi začíná, co se týče očekávání - zámořských expertů a novinářů, po úspěchu lačnících a vášnivých torontských fanoušků, českých příznivců a snad i trenérů reprezentace před olympijskými hrami -, nejtěžší angažmá.

V přípravě nastoupil do tří zápasů a pochytal 46 ze 49 střel.

Na fotce vlevo Campbell, vpravo Mrázek.

Snad víc než výkony z přáteláků ovšem kanadské servery řešily něco jiného.

Ustojí devětadvacetiletý Čech tlak? Jak zapadne do týmu a sedne si s americkým kolegou? Třeba web televize ESPN ohodnotil jejich tandem jako až 19. nejlepší z dvaatřiceti brankářských dvojic.

„Mrázek je ten typ brankáře, který se v nejméně vhodnou dobu zraní,“ citovalo médium anonymně jednoho ze svých expertů.

Zatím se nicméně zdá, že v kabině Maple Leafs vše klape. Dojem udělal Mrázek už na stmelovací akci u jezera Muskoka a při golfu.

Třeba jedna z hlavních útočných hvězd Mitch Marner s úsměvem říká: „Evropští kluci golf milují, ale přijde mi, že ještě víc jim záleží, jak u toho vypadají. Jako by měli kolo zastřílet pod šedesát (to se na nejvyšší úrovní podařilo jen pár golfistům)!“

Jak hráči při golfu vypadali, žádná veřejně dostupná fotografie nezachytila. „Musím se vymódit, abych odvedl pozornost a zakryl krutou realitu, že vypadám lépe, než hraju,“ vtipkuje Mrázek.

Jeho dobrá nálada jen dokazuje, co tvrdí spoluhráči. Nová posila se v klubu zabíhá bez problému.

„Hned mezi nás zapadl. Užívá si, když panuje dobrá nálada, a rád se směje,“ pochvaluje si útočník Jason Spezza.



„Trávit čas s Petrem a Jackem (Campbellem), to je něco. Užijete si s nimi spoustu legrace, neustále spolu vtipkují,“ dodává Marner. „A to je hrozně důležité, když spolu dva brankáři v týmu vycházejí, protože v praxi to není vůbec sranda.“

„Jsou spolu, mluví, podporují se. V sezoně s 82 zápasy a s tím tempem potřebujete dva parťáky. Časy, kdy Martin Brodeur odchytal přes 70 utkání, jsou dávno pryč,“ myslí si Spezza.

Dobré vztahy potvrzují i oba brankáři.

„Stali se z nás přátelé,“ říká Mrázek. „Tlačíme na sebe, abychom byli lepší v bráně, záleží nám na tom, abychom byli psychicky čerství a užívali si náš čas tady.“

„Poznaly se i naše partnerky, je to zábava. Sedlo si to. A v konečném důsledku oba chceme, abychom jako tým uspěli,“ přidává Campbell.



„Pravda, jakmile je Petr na ledě, sranda přestává. Zvážní,“ všímá si Spezza.



Oba brankáři budou vzájemnou podporu potřebovat. Mrázek sice v minulosti odchytal přes padesát zápasů v jedné sezoně za Detroit Red Wings, ovšem od sezony 2017/18 vyloženou roli jedničky nezná. Stejně tak Campbell.

V Mrázkův prospěch hrají zkušenosti z 275 zápasů, Campbell v NHL neodchytal ještě ani stovku duelů. Úspěšnost zákroků mají oba podobnou - lehce nad 91 procent.