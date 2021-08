Toronto zahnalo pochyby. Motal jsem si hlavu, noviny už nečtu, říká Kaše

S kanadským klubem podepsal roční smlouvu za 1,25 milionu dolarů a pokud se vyhne dalším nepříjemným zraněním, v ideálním případě si rozvzpomene na sezonu 2017/18.

To ještě v dresu Anaheim Ducks nastřílel dvacet gólů a vysloužil si přezdívku „Králíček Duracell“. Za Boston, kam zamířil loni před play off, se ve dvaceti utkáních včetně play off neprosadil.

Na branku v NHL čeká už víc než 540 dní.

„Lidi v Torontu si ho zamilují, je to skvělý hráč a ještě lepší člověk. Zranění nechává za sebou,“ věří jeho kanadský spoluhráč Nick Ritchie.

Ondřeji, také věříte?

Je to pro mě choulostivé téma, ale cítím se super. Trochu se mi hlavou honily pochyby. Nevěděl jsem, jestli o mě bude po sezoně zájem, a nakonec jsem vybíral ze tří týmů, z toho jsem nadšený. Jsem zdravotně stoprocentně v pořádku, trénuju naplno a téměř denně chodím za fyzioterapeutem Pavlem Wildumetzem. Má mě pod kontrolou.

Trápil jste se kvůli zdravotním trablům?

Ze začátku to nebylo lehké. Při posledním zranění mě to trochu sebralo, pořád jsem myslel na to, že je to dlouhé. Četl jsem noviny, zkoumal jsem, co na to říkají lidi na sociálních sítích... Až to na mě padlo. Ale už si hlavu nemotám, akorát bych si uškodil. Vypořádal jsem se s tím.

Jak?

Absolutně nic už nečtu, úplně jsem se od médií oprostil. I přítelkyni jsem zakázal to číst, ať mě tím nezatěžuje. Chci, ať jde všechno mimo mě, udělal jsem tlustou čáru a na sociálních sítích komunikuju jen s přáteli a rodinou.

Přemýšlím, jestli si přečtete tenhle rozhovor.

Tak teď vím, co říkám. Když bude napsaný dobře, ani ho nemusím číst, ne? (smích) Ale komentáře pod článkem číst určitě nebudu. Lidi stejně neví, co prožívám, když jsem zraněný. Rozhodně si nic nevymýšlím, ani díky tomu nemám volno. Nechci trávit čas na lehátku.

Máte před angažmá v Torontu kvalitní průpravu, tam zažijete asi pořádný tlak, že?

Určitě. Víte, jak to je. Když člověk hraje dobře, píše se o něm pěkně. Jenže pak máte druhou stránku. Když se nedaří, sociální sítě umí udělat hodně zle.

Co vás přesvědčilo, že máte jít k Maple Leafs?

Dost mě zaujal pohovor s manažery, protože chtěli mluvit přímo se mnou. Vidí mě mezi nejlepšími devíti, možná i šesti útočníky. Zároveň se dost dívali, jestli jsem opravdu zdravý, potřebovali vidět zprávy od lékařů, chtěli vědět, jak teď trénuju... Chápu to, riskují, když mě podepsali.

Riskují?

Moc jsem toho v poslední době neodehrál. Neví, co čekat, ale mají pro mě jasnou roli a to je důležité. Pořád mě kluby v NHL vidí do předních útoků, to se nezměnilo. Jsem rád, protože se svojí postavou bych asi ani žádného bořiče ve čtvrté řadě dělat nemohl.

Kde vidíte prostor se prosadit?

Mají top čtyři hráče (Matthews, Marner, Nylander, Tavares), k nim budou doplňovat, takže tady. Podepisoval jsem i s tím, že tým by měl patřit mezi favority na Stanley Cup. Jak jsem dlouho nehrál, tak se fakt strašně těším, až začneme.

Chápu.

Minulý rok nedopadl dobře, byl jsem z něho špatný. V Bostonu do mě vkládali naděje, jenže já kvůli blbému zranění chyběl. Strašně mě mrzí, že jsem v Bostonu nebyl platnější, protože to není tak, že bych podával špatné výkony, ale zastavila mě zranění.

Stanovil jste si i nějakou osobní metu do sezony?

Těžká otázka, hlavně bych chtěl zůstat zdravý, hrát co nejlépe a mít dobrý pocit, že jsem odvedl práci naplno. Dávat si nějaké cíle na individuální statistiky by mě zbytečně svazovalo.

Už jste nové angažmá stihl probrat s kamarádem Davidem Kämpfem, s kterým se potkáte v týmu?

Jasně, těším se na něj i na Petra Mrázka! S Davidem jsme Toronto probírali ještě před tím, než ho podepsal. A když pak viděl, že klub nabízí smlouvu i mně, smál se, že by to byla pecka. Vždyť se známe od mladšího dorostu, prožijeme spolu další hezkou kapitolu. I manažeři Toronta mi o něm říkali, asi mě trochu lákali: Podepsali jsme Davida. Tak jsem odpovídal, že vím, že spolu trénujeme.

Ještě povězte, v Bostonu jste se potkal s Davidem Krejčím, ten teď odchází do Česka hrát za Olomouc. Co na jeho rozhodnutí říkáte?

Bavili jsme se o tom spolu a podle mě dělá úžasný, byť ne úplně lehký krok. Chovám k němu respekt za to, že chce rodičům ukázat, jak moc si váží, co pro něj v životě udělali. Žena i děti uvidí, jak Krejča vyrůstal... Musí prožívat nádherné pocity, já z toho mám husí kůži, jak o tom mluvím.

Někoho by mohlo napadnout, že je škoda, že ještě za mořem nezůstal.

Vždyť měl i tak fantastickou kariéru, každé malé dítě by si ji přálo, polovina hráčů z NHL taky. Vyhrál Stanley Cup, třikrát došel do finále. Teď upřednostnil rodinu, je mu 35 let, není starý, ale chce rodičům ještě ukázat svou genialitu, dokud to jde. Fanoušci by měli jeho rozhodnutí respektovat.