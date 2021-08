Kdo získá Zlatou hokejku? Pastrňák může dorovnat Haška, Palát uspět poprvé

Asi nepřekvapí, že pozice nejúspěšnějšího hráče v historii Zlaté hokejky patří Jaromíru Jágrovi. Dvanáct prvenství legendární 68 se bude těžko dohánět. Další ikonu českého hokeje má ale Pastrňák na dostřel. Pokud znovu ovládne hlasování, dotáhne se na brankáře Dominika Haška.

Havířovský rodák má za sebou složitý ročník. Loni na podzim podstoupil operaci kyčle, do NHL naskočil téměř tři týdny po startu ročníku. Pomalejší rozjezd? Ani náhodou. Pastrňák vstřelil v prvních třech duelech pět gólů.



Základní část zakončil s bilancí bodu na zápas (48/48). S parťáky Bergeronem a Marchandem znovu patřili k nejúdernějším útokům NHL. Ani tentokrát ale nedotáhli Boston až na vrchol, v semifinále Východní konferenci podlehli New York Islanders.



Nicméně kádr zůstává silný, očekává se další útok na Stanley Cup. Až čas ukáže, zda u toho bude opět i David Krejčí.

Pan Nedoceněný. Bojovník. Pracant. Má vedle sebe Kučerova s Pointem, ofenzivní hvězdy NHL. „Není tak uznávaný jako oni. Jenže kdybych ho od nich vytáhl, oba by přišli ke mně do kanceláře a ptali se, proč to vůbec dělám,“ vyzdvihl důležitost českého útočníka Jon Cooper, trenér Tampy.

Palát nejspíš nikdy nebude překonávat statistická maxima jako Pastrňák, na ledě má i jiné úkoly než střílení branek. V jeho prospěch ovšem hovoří týmové úspěchy.

Lightning vytvořili malou hokejovou dynastii. Vyhrát NHL v současné éře platových stropů dvakrát po sobě? Výjimečná záležitost.

Pokud Palát získá i třetí prsten pro vítěze Stanley Cupu, zařadí se po bok Jaroslava Pouzara a Jiřího Hrdiny. Žádný z nich však nezkompletoval čistý hattrick.



Český hokej našel překvapivého kanonýra. Jaškin, dříve považovaný za defenzivního specialistu, se v KHL gólově utrhl.

První sezonu v dresu Dynama Moskva zakončil s jednatřiceti přesnými zásahy, v té poslední se trefil hned osmatřicetkrát a stal se suverénně nejlepším střelcem soutěže, čímž navázal na Jana Marka a Romana Červenku.

Svými výkony upoutal pozornost v zámoří. V minulosti hájil barvy St. Louis a Washingtonu, teď si plácl s Arizonou. Zatím se domluvil na roční spolupráci za 3,2 milionu dolarů.

Kladenský odchovanec nebude na uplynulé měsíce vzpomínat v dobrém. Philadelphia nepotvrdila roli týmu z širšího okruhu aspirantů na Stanley Cup. Naopak zcela propadla a ani nepostoupila do play off.

Na druhou stranu, Voráček překonal 700bodovou hranici v NHL jako jedenáctý Čech v historii.

Není pochyb, že v jednatřiceti letech přidá další dobré sezony, ovšem už v jiném týmu. Flyers ho vyměnili do Columbusu za Cama Atkinsona. Voráček se vrací do známého prostředí. Na místo, kde před třinácti lety poprvé okusil atmosféru NHL.

Nejlepší český obránce. Ofenzivně laděný a tvořivý hokejista, nebojí se ani přitvrdit. V NHL zůstává stále trochu přehlížený. Možná proto, že působí v Detroitu, který prochází generační obměnou a každoročně se pohybuje u dna tabulky.

Hronek by měl patřit k hlavním tvářím přestavby. V uplynulé sezoně byl s šestadvaceti body nejproduktivnějším hráčem týmu. Dá se očekávat, že s ním Steve Yzerman brzy vyjedná novou smlouvu.

Finančně si polepší. Stejně jako Jakub Vrána, který se upsal Red Wings na další tři roky.