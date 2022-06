Mnohem lepší, libovali si Rutta s Palátem po srovnání. Jak je na tom Chytil?

„Hráli jsme o moc lépe než první dva zápasy v New Yorku, kde to nebylo dobrý,“ popisoval Palát v rozhovoru pro iDNES.

„Lépe jsme hráli s pukem, dařili se nám přechody a celkově se zlepšila naše hra v obranném pásmu. To byly ty hlavní důvody, proč jsme zvítězili,“ uvedl zase na pozápasové tiskové konferenci Rutta.

Oběma hráčům působícím na Floridě bodově vyšlo zejména čtvrté střetnutí finále Východní konference.

Palát sedmým zásahem ve vyřazovacích bojích uzavíral na konečných 4:1 trefou do prázdné brány, s Ruttou se pak podepsali pod dvě branky Lightning, které dali ofenzivní hvězdy Kučerov a Stamkos.

„Dostal jsem puk od Ruttiče ve středním pásmu, viděl jsem čekajícího Kučiho (Kučerov), že je najetý, tak jsem mu to jenom dal a on se trefil,“ vracel se Palát k akci, která přinesla vítěznou druhou branku ze 34. minuty.

Pod slovy „jenom dal“ si představte otočku s pukem v blízkosti vlastní modré čáry a následnou průnikovou nahrávku přesně mezi dva beky soupeře. Když už, tak menší zásluhy mohl pociťovat spíš u gólu Stamkose, kdy pálil na brankáře Šesťorkina, a ten puk vyrazil přímo před ikonu Tampy.

Obhájci dvou Stanley Cupů se rozjeli a svému soupeři nenechali tolik volného prostoru. Prvního dvouminutového vyloučení se dopustili až ve třetí části. V oslabení sice inkasovali jediný gól, který dal Panarin, jinak si ale soupeř přesilovku pořádně nezahrál.

„Mají tam šikovné hráče, zdobí je to celou sezonu. Když jim dáme příležitosti na přesilovce, tak určitě něco předvedou, ale teď jsme dostali jen jeden gól,“ hlásil Rutta.

Tampu navíc podržel i gólman Vasilevskij, který vytasil 34 úspěšných zákroků. I díky němu Lightning sérii vyrovnali a mají psychickou výhodu.

Klidný Palát však zůstává při zemi: „Motivující to je, ale udělali jsme jen to, co jsme tady doma měli, vyhráli jsme dva zápasy, série je 2:2 a musíme to přenést do New Yorku.“

Útočník Filip Chytil, který působí v opačném táboře, čtvrtý zápas nedohrál, když odstoupil kvůli zranění v horní části těla. Podle kouče Gerarda Gallanta by měl být v pořádku: „Musíme ještě počkat a uvidíme,“ komentoval Chytilův stav.