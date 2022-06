V NHL se zastavili nezastavitelní. Pořád se teprve učíme, říká McDavid

Oilers v noci na úterý přetlačilo Colorado 6:5 v prodloužení, sérii ovládlo 4:0 a postoupilo do finále NHL.

„Jsem hrdý, kam až se naše parta dostala,“ řekl Draisaitl. „Myslím, že to nikdo nečekal.“

A Connor McDavid přikyvoval: „Vypadá to, že jdeme správně, že? Každý tým si tím musí projít. Postoupí do play off, kde se pár let učí. A pak nastane čas vyhrát.“

McDavid oceňoval Avalanche, kteří se už pár sezon řadí k dychtivým zájemcům o nejcennější hokejovou trofej světa.

Po vyřazení Edmontonu je naopak jasné, že čekání kanadského klubu na Stanley Cup se protáhne minimálně o rok. Trvá od roku 1993.

Letošní tažení Oilers až mezi kvartet nejlepších klubů přitom vypadalo docela nadějně.

Parta poskládaná kolem kapitána McDavida po čtyřech letech zažila vítěznou sérii v play off. Opěvovaná hvězda se v nejdůležitější části sezony nezasekla. Neselhala.

Kanadský centr měl 33 (10+23) bodů, jeho německý kumpán Draisaitl o bod méně. Další konkurence v produktivitě celého play off zásadně zaostává, zatímco edmontonská dvojice řádně zaměstnávala PR oddělení soutěže, které sociální sítě zásobovala statistikami s nejrozmanitějšími zápisy do historie.

McDavid s Draisaitlem se třeba stali teprve osmou dvojicí spoluhráčů, ve které se oba v play off přehoupli přes třicetibodovou hranici.

Jen krajané Gretzky (1985 a 1988) a Lemieux (1991) zaznamenali v jediném play off větší počet vícebodových večerů než současná kanadská superstar.

A snad jen kupící se šrámy obraly Draisaitla o exkluzivnější šňůru, při níž v pěti po sobě jdoucích duelech play off zaznamenal aspoň tři body.

Jak na hvězdy? Vyrukujte s protiofenzivou

Řádění McDavida s Draisaitlem fandům z Alberty připomínalo závan 80. let, kdy nepolapitelný Gretzky zařídil Oilers čtyři Stanley Cupy.

Nezastavitelný tandem v cestě za jejich první velkou týmovou trofejí ale zastavil tým z Denveru s lavinou ve znaku.

Ubránit McDavida s Draisaitlem? Zapomeňte. Skoro nemožný čin. Raději vyrukujte s drtivou protiofenzivou, kterou v Coloradu představuje MacKinnon, Rantanen či superofenzivní zadák Makar.

A k tomu připočtěte kompaktnější a vyváženější tým, který z brankoviště jistil spolehlivý český záskok jménem Pavel Francouz.

„Mohli jsme hrát lépe v obraně? Ano, mohli. Dali jsme pět gólů, což by mělo být dost, abychom vyhráli zápas,“ uznal i kouč Edmontonu Jay Woodcroft po jedenáctigólové přestřelce. „Na druhou stranu jsme hráli až do 6. června. Museli jsme udělat spoustu dobrých věcí, abychom se dostali mezi nejlepší čtyřku.“

Úspěšnější sezonu naposledy Oilers zažili v roce 2006. A lačnící příznivci se ptají: Budeme ještě lepší?

„Hráli jsme se spoustou zranění, o kterých jsme ani veřejně nemluvili,“ přiznal kouč Woodcroft. Kromě Draisaitla si třeba těsně před play off poranil kyčel klíčový bek Darnell Nurse.

Edmontonský kouč zadoufal v budoucí větší příklon štěstěny. Server The Athletic připomíná, že Oilers nemají moc prostoru pod platovým stropem, což znemožňuje generálnímu manažerovi Kenu Hollandovi přes léto provádět obří čáry se soupiskou.

Oilers spíš mohou udělat kosmetická vylepšení sestavy a musí doufat, že omlazený tým ve stínu dvou superhvězd zase povyroste.

Anebo zbývá ještě jedno řešení. McDavid s Draisaitlem ještě znásobí bodovou produkci, což není vyloučené. Potenciál je v nich dál značný. McDavidovi je pětadvacet, Draisaitl je o rok starší a říká: „Jsme zklamaní. Ale jsem si jistý, že v příští sezoně budeme vědět, jak těžké je vyhrávat. A zvládneme udělat další krok výš.“