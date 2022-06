Gól v poslední minutě, rekord. Je to pan Spolehlivý, chválí Paláta kapitán

Je hokejistou pro velké momenty. Pro vypjaté bitvy. Pokud jde do tuhého a zápas se blíží ke konci, zřejmě neuděláte chybu, když půjčíte puk právě Ondřeji Palátovi. Český útočník rozhodl v poslední minutě o vítězství Tampa Bay 3:2 nad New York Rangers, úřadující šampioni tak snížili ve finále Východní konference stav série na 1:2. „Kučerov mi skvěle nahrál, já už pak prostě jen zkusil vystřelit. Naštěstí to tam padlo,“ popisoval autor klíčové trefy.