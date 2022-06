Blümel po podpisu s Dallasem: Jedu bojovat o NHL, rvát se budu i na farmě

„Stoprocentně teď zažívám nejhektičtější období své kariéry. Mám medaili z mistrovství světa, podepsal jsem v NHL... Plyne z toho spoustu povinností a je to náročné, ale jsem nakonec moc rád, že to takhle může být,“ nestěžuje si dvaadvacetiletý forvard v rozhovoru pro iDNES.cz.

Už vám nějaké úkoly zadal přímo Dallas?

Zatím ne. V pondělí jsem probral pár věcí po telefonu s Jiřím Hrdinou (skaut Dallasu), který mi v první řadě gratuloval k podpisu a říkal, že mi bude volat generální manažer Jim Nill. Tak uvidíme, kdy se ozve a jak to bude vypadat.

A co Pardubice?

Ani tam se zatím úplně neloučím. V úterý ráno jsem v kanceláři poskytoval rozhovor a s týmem mě ještě čeká jedna nebo dvě podpisové akce. Je to logické, Pardubice jsou klub, ve kterém jsem byl odmalička a který mi dal možnost vyhrát se v extralize vyhrát.

Můžete prozradit, mezi kterými týmy NHL jste volil?

Vím, že přišly nabídky z Montrealu, Bostonu i z Floridy, ale úplně o všech přehled nemám, protože to všechno řešili moji agenti Aleš Volek a Lukáš Hronek. Mně pak už jen předložili finální výběr. A rozhodli jsme se pro Dallas.

Co bylo hlavním kritériem?

Ze začátku mi bylo úplně jedno, s kým podepíšu, hlavně jsem chtěl mít smlouvu s NHL a přiblížit se svému snu. Ale když se pak začaly objevovat jednotlivé nabídky, tak Dallas se mi líbil hned od začátku, ozval se už někdy v úvodu mistrovství. Během turnaje jsem to ale moc neřešil, věděl jsem jen, že Stars mají zájem a takhle to dopadlo.

Během šampionátu se všude psalo, že Blümel si říká o NHL a odejde, to přece nejde vytěsnit.

Samozřejmě jsem to všechno zaznamenal. Měl jsem od agentů informace, že se týmy z NHL ozývají, ale to bylo všechno. Víceméně jsme se bavili o tom, že já se musím soustředit na turnaj a nebudu se tím příliš zaobírat. Články, které vycházely, jsem viděl, ale nechtěl jsem se na ně upínat.

NHL je mimo jiné o velkých penězích. Čím si uděláte radost za první výplatu?

Vůbec nevím. O těchto věcech jsem nikdy nepřemýšlel, navíc aktuálně absolutně nemám čas to řešit. Třeba se něco objeví, ale v hlavě to teď nenosím.

Přes léto se chystáte na sobě hodně makat, ale dříč jste už teď. Co ještě můžete do přípravy reálně přidat, aby jste se hned na první pokus do NHL dostal?

Musím se hodně zaměřit na věci mimo led. Na mistrovství světa jsem v určitých situacích cítil, že potřebuji zesílit, však ani v NHL nehrají slabí kluci. Je potřeba makat naplno, abych si po létě mohl říct, že jsem do toho dal všechno. Pak se uvidí, na co to bude stačit.

Na soupisce Dallasu je Čech Radek Faksa a Slováci Andrej Sekera s Mariánem Studeničem, to je pro začátek dobrý bonus, že?

Je fajn, že tam kluci jsou. Mohli by mi pomoct, kdyby se mi podařilo dostat do prvního týmu. Určitě bych se na ně ale obrátil i z farmy, na které se také případně budu rvát o místo v NHL.

Důležitou spojkou jistě bude také Aleš Hemský, jenž v Dallasu strávil tři sezony.

Jeho táta má v Pardubicích vedle zimáku posilovnu, tak mi občas psal a o mém přestupu do Dallasu ví. Až se to dostane k Alešovi, tak se třeba spojíme, ale zatím nebyl vůbec čas takové věci řešit. Přijde to asi až během léta.

Texas je pravděpodobně tou pravou Amerikou, stát s legálním držením zbraní. Víte už, do čeho jdete?

Všechno je to tak hrozně rychlé... Je týden po mistrovství, na kterém jsme získali bronzové medaile, a já vůbec nevím, kde mi hlava stojí. Těším se, až to všechno odezní a pak budu mít teprve prostor si všechno zjistit.

Budete mít vůbec čas na nějaký pořádný relax?

16. června mám státnice, tam se ale teď řeší, že asi udělám jenom část. A hned potom máme zarezervovanou dovolenou, už se těším, až poletíme pryč a vypnu telefon.

Matěj Blümel po příletu z mistrovství světa.

Vy ještě studujete vysokou školu. Smlouva v NHL všechno stoprocentně převýší, ale byla by škoda ve finále tu školu nedodělat, ne?

Škoda by to byla, ale na rovinu to v tomhle termínu asi nezvládnu. Vzal jsem si s sebou učení na mistrovství, ale tam se na to absolutně nešlo soustředit. Pak jsem si myslel, že se začnu učit hned po návratu domů, ale ještě jsem se nezastavil.

Musím ale říct, i když to třeba vyzní blbě, že by podle mě byla škoda, kdybych si na úkor školy ten veškerý hokejový shon neužil. Třeba tohle všechno zažiji jenom jednou za život, nikdy už to nemusí přijít. Ke státnicím ale samozřejmě půjdu, uvidím, co zvládnu, a zbytek dodělám třeba začátkem září, nebo příští rok po návratu z Ameriky.

V zámoří už máte za sebou dva roky v juniorce v dresu Waterloo Black Hawks, jste teď o to klidnější?

Vím, jaký hokej tam trenéři vyžadují, co chtějí hrát. Nebude to úplně totožné, ale spousta věcí určitě bude podobných. A taky mi hodně pomůže angličtina. I když jsem teď byl tři roky v Česku, tak pořád byli v týmu kluci z Ameriky, takže jsem se s nimi bavil a angličtinu udržoval.

NHL je splněný sen, ale nemrzí vás odchod z Dynama před jeho jubilejní sezonou, pro kterou neuvěřitelně posílilo a míří vysoko?

Nemrzí. Úspěch v extralize by byl určitě fajn, ale byl bych hloupý, kdybych takového zájmu nevyužil a zůstal tady. Jsem moc šťastný, že jsem podepsal svoji první smlouvu v NHL, a klukům v Pardubicích budu fandit na dálku.

Pobavme se ještě o finském šampionátu. Jaké pocity ve vás zpětně vyvolává pohled na bronzovou medaili?

Je to úžasné. Nikdy jsem nic tak cenného nevyhrál, je to pro mě zatím největší úspěch, jakého se nám podařilo dosáhnout. Doufám, že to je jenom začátek.

Měl jste v hlavě už cestou na mistrovství, že na tribuně budou skauti NHL a je šance si vybojovat smlouvu?

Doufal jsem v to, ale jakmile turnaj odstartoval, tak jsem začal vnímat sílu našeho týmu a chtěl jsem jenom medaili.

Hokejový útočník Matěj Blümel si připíjí s českým premiérem Petrem Fialou.

V utkání s Norskem (4:1) jste však inkasoval velmi tvrdý hit od Andrease Martinsena. Neblesklo vám hlavou, že pro vás šampionát skončil?

Když jsem se zvedal z ledu, myslel jsem, že mám lehký otřes mozku, takže mě takové věci napadly. Utkání s Norskem jsem taky proto nedohrál, ale druhý den už to bylo naštěstí lepší a mohl jsem se vrátit. Jsem moc rád, že to tak dopadlo.

Kouč Kari Jalonen vás označil za budoucnost českého hokeje.

Je fajn takové věci slyšet, ale záleží jenom na mně, jak budu pracovat dál. Abych to potvrdil a nezůstalo jen u slov.

Když jste se dostal do finální nominace, pár lidí se podivovalo, co v ní po nevydařeném klubovém play off děláte. Až na to zranění jste ale přitom neměl vůbec špatnou sezonu.

Vnímám to taky tak. V té předminulé jsem měl obrovské štěstí, na co jsem sáhl, tak mi spadlo do brány, a teď to bylo přesně naopak. Hrál jsem o mnoho lépe, měl jsem hodně šancí, ale nedařilo se mi dávat góly. Ke konci sezony jsem to pak už měl i trochu v hlavě, ale na nároďáku to ze mě spadlo a zase jsem si hokej začal užívat, což asi bylo i vidět.

Několik zápasů Česka z tribuny sledovala rodina. Otec (bývalý rozhodčí Petr Blümel) je váš velký kritik, vytýkal vám něco i na této vrcholové akci?

Vůbec ne. Fandil v mém dresu a tleskal po každém gólu, sám jsem nečekal, že by se z něho mohl stát takový fanoušek. Jsem rád, že si to všichni užili, když jsme potom vyšli s medailemi ven před halu a rodiny tam na nás čekaly, tak to byl nezapomenutelný pocit.

V zápase o bronz Jalonen točil útoky a vy jste „vytlačil“ Davida Pastrňáka z první pětky.

Takhle to nebylo (usměje se). Trenér prostě jen potřeboval udělat nějakou změnu a ukázalo se, jak je dobrý, protože přesně věděl, kam sáhnout. Tým to nabudilo a dali jsme šest gólů za třetinu.

Když jste jako malý chodil na Dynamo, mohl jste v roce 2012 z tribuny při výluce sledovat výkony Davida Krejčího, teď jste si s ním vyměňoval puky na přesilovce. Jaké to bylo?

Skvělé. A není to jen o tom, že David hrál v Pardubicích. Má za sebou patnáct let v NHL a být vedle něj bylo něco neskutečného. Těšilo mě, že jsem si s ním mohl zahrát a získat další zkušenosti.