NHL zahájí St. Louis s Washingtonem, venku se bude hrát třikrát

V pátek 4. října se bude hrát v Praze duel Philadelphie s Chicagem. Kompletní rozpis zveřejnila NHL v úterý.

NHL do pražské O2 areny zavítá potřetí v historii. Poprvé to bylo v říjnu 2008, kdy se hrály v české metropoli dva duely mezi New York Rangers a Tampou Bay. V sezoně 2010/11 se v Praze utkala mužstva Bostonu a Phoenixu (dnes Arizony). Boston si tehdy zahrál i přípravné utkání proti Liberci. V září 2011 změřili Rangers v Praze síly se Spartou.

Philadelphii při cestě do Evropy čeká před zápasem v Praze kemp i ve Švýcarsku a 30. září sehraje v Lausanne přípravný duel s účastníkem tamní NLA.

Blackhawks budou pobývat v Německu a 29. října budou v zápasové generálce v Berlíně jejich sokem Eisbären.

NHL také zavítá stejně jako v minulých dvou letech do Švédska a 8. a 9. listopadu se utkají Tampa Bay a Buffalo ve Stockholmu. Před dvěma roky se ve švédském hlavním městě představily Ottawa s Coloradem a loni v Göteborgu New Jersey s Edmontonem.

V nadcházející sezoně se budou hrát také tři duely pod širým nebem. Na Mosaic Stadium v Regině se v Heritage Classic utkají Winnipeg s Calgary, tradiční novoroční duel Winter Classic se bude hrát na stadionu Cotton Bowl v Dallasu, kde domácí Stars přivítají Nashville, a 15. února v rámci Stadium Series na Falcon Stadium v Colorado Springs bude hrát Colorado s Los Angeles.

První repríza letošního finále Stanleyova poháru mezi Bostonem a St. Louis je na programu 26. října. Soutěž se přeruší o Vánocích mezi 24. a 26. prosincem a u příležitosti Utkání hvězd v St. Louis mezi 23. a 26. lednem. Maraton 1271 zápasů základní části NHL skončí v sobotu 4. dubna.