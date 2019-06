Češi a nejistá budoucnost v NHL. Jak dopadnou Zacha, Jaškin či Vrána?

Ve Washingtonu má za sebou nejlepší sezonu v NHL, odehrál všech 82 zápasů a nasbíral v nich 47 bodů (24+23). Usadil se ve druhé útočné formaci, nastupoval do přesilových her a je pravděpodobné, že se s Capitals dohodne na setrvání. „Je to skvělá organizace, jsem tam moc spokojený a chtěl bych zůstat,“ řekl už před světovým šampionátem. Platově by si měl výrazně polepšit.



Vránův spoluhráč z Washingtonu to bude mít při vyjednávání mnohem složitější, protože se ani po přesunu ze St. Louis nedokázal výrazněji prosadit. Odehrál jen 37 duelů, v nichž si připsal 8 bodů (2+6). Je chráněným volným hráčem, ale je klidně možné, že nakonec skončí v jiném klubu. Anebo že zamíří do Kontinentální ligy, kde by měl lepší pozici a vydělal by větší peníze.

Skončil mu nováčkovský kontrakt, během nějž ani zdaleka nenaplnil očekávání, která do něj New Jersey při draftu v roce 2015 vkládalo. Devils ho tehdy brali z šesté pozice s vidinou, že se z něj stane ofenzivní lídr. Zachovo maximum však čítá 25 bodů za sezonu a vedení už došlo, že jeho role je jinde. Nebylo výjimkou, že skončil na tribuně. Jaké se dočká smlouvy? A zůstane vůbec?

V Las Vegas odvádí poctivou práci, ale místo v základní sestavě nemá jisté. Pardubický odchovanec se pořád musí bát, na výrazné vylepšení kontraktu může také zapomenout, jelikož Golden Knights nemají pod platovým stropem dost místa. A tak není vyloučený odchod jinam, přestože je Nosek chráněným volným hráčem.

Loni podepsal v Carolině roční smlouvu, šel do rizika a věděl, že pokud chce zůstat v NHL, musí se ukázat. To se ostravskému rodákovi povedlo, s klubem zažil výtečnou sezonu. Rád by dostal výrazně víc než 1,5 milionu dolarů, které bral v uplynulé sezoně. S tím však Hurricanes nesouhlasí, a tak může Mrázek skončit jinde, protože je nechráněným volným hráčem. V zámoří se spekuluje o zájmu Edmontonu a Columbusu.

V Calgary každým rokem roste, v uplynulé sezoně ukázal, že z něj může být klidně jednička. Tato varianta je také pravděpodobná, jde jen o to, na jakém kontraktu se obě strany dohodnou. Rittich touží po dlouhodobějším a je jasné, že si výrazně polepší. Letos pobíral 800 tisíc dolarů. Je klidně možné, že mu bude krýt záda veterán Mike Smith, jemuž také končí smlouva a s nímž výborně vychází.

Budoucnost ústeckého rodáka v NHL je v ohrožení. A to především vinou opakujících se zranění. Neuvirth kvůli nim ve Philadelphii odchytal v uplynulé sezoně jen 7 duelů a bylo by velké překvapení, kdyby prodloužil smlouvu. Moc pravděpodobné ani není, že by dostal nabídku odjinud. To se spíš bude stěhovat do Evropy. Ostatně on sám prohlásil, že si dovede představit, že bude chytat extraligu ve Spartě.