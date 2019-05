Kouč Devils přísně i mile o Zachovi: Kariéra v NHL je maraton, ne sprint

Holá hlava, přísný výraz, ryčný hlas. Držitel bakalářského titulu z Bostonské univerzity v oboru zdraví a tělesná výchova. Čtyřiačtyřicetiletý trenér, který má za sebou čtyři sezony coby šéf mužstva New Jersey Devils a jehož smlouva byla v lednu ještě prodloužena.

Pod jeho ostrým vedením se v zámoří tuží taky centr Pavel Zacha, šestka draftu 2015. Zatím se v zakončení neprosazuje, jak se předpokládalo - 76 bodů (29+47) ve 201 zápasech. Hynes ovšem věří, že to nejlepší v nejlepší soutěži na světě teprve předvede.

V čem je Zacha užitečný Po vypršení tříletého nováčkovského kontraktu by teď měl Pavel Zacha (22) s New Jersey Devils podepsat novou smlouvu. Jeho agent Patrik Štefan při vyjednávání může využít statistiky, jež vystihují jeho přínos pro mužstvo. Se 13 góly byl Zacha v týmu pátý, se čtyřmi přesilovkovými trefami třetí. Je naprosto klíčovým mužem pro hru v oslabení, v němž bylo New Jersey čtvrté nejlepší v lize s úspěšností 84,3 %. Strávil v něm na ledě 133 minut a 7 vteřin, přičemž Devils inkasovali jen desetkrát, neboli jednou za Zachových 13 minut a 18 vteřin v početní nevýhodě. Pozoruhodný je též rozdíl v bilanci týmu s českým útočníkem v sestavě a bez něj. Se Zachou mají v průběhu jeho kariéry (podle zámořských měřítek) úspěšnost 52,3 % (91 vítězství, 83 porážek, 27 proher po prodloužení/na nájezdy) a bez něj 32,5 % (13 vítězství, 27 porážek, 6 proher po prodloužení/na nájezdy).

Jak jste spokojený s jeho vývojem v uplynulém ročníku?

Pav se určitě zlepšil. Připadal mi lépe fyzicky připravený. Prosadil se do naší první čtyřky pro oslabení. Zařadil se mezi tři nejlepší centry. Udělal pokroky v bruslení a tvorbě hry.

Jak byste ho charakterizoval?

Kluk se spoustou talentu, který se učí hrát v NHL. Skvěle se s ním pracuje. Maká na sobě. Postupně dozrává jako člověk i hokejista a my před ním vidíme jasnou budoucnost.

Na podzim jste ho poslali na farmu. Proč? Byla to výstraha? Nebo jste chtěli, aby nabral sebevědomí?

Víte, někdy je pro mladé hokejisty těžké se rozvíjet v tak obrovské konkurenci, jaká panuje v NHL. Dali jsme mu příležitost hrát v AHL víc minut, naskakovat do oslabení i přesilovek, aby cítil, že se na něj v klíčových situacích spoléhá. Z nich načerpal sebedůvěru a vrátil se do New Jersey jako užitečnější hráč, který nám v další části sezony hodně pomohl.

Jako šestku draftu jej provázela obrovská očekávání. Kdekdo si myslel, že se brzy stane prvním centrem Devils. Rozvíjí se, jak jste si představovali?

Kariéra v NHL je maraton, nikoliv sprint. Má schopnosti stát se velmi dobrým hráčem v téhle lize, útočníkem opravdu vysoké úrovně. Jenže ono není snadné se prosadit až do špičky. Pavel se každopádně posouvá a my se těšíme, že v další sezoně zase předvede něco navíc.

Na seznamu centrů máte kometu Nica Hischiera, zkušeného Travise Zajaca, v draftu můžete získat opěvovaného Jacka Hughese. Jakou roli v sestavě chystáte pro Pavla?

Pro naši budoucnost je velice důležitý. Rádi bychom, aby se popral o pozici v prvních dvou lajnách. Chceme ho dál využívat v oslabení, zároveň je dostatečně zručný, aby sbíral hodně bodů. Má skvělou střelu. Věříme, že bude výkonnostně růst s celým mužstvem.

Třeba nádherná dubnová akce v utkání s Floridou - klička Aaronu Ekbladovi a následný gól Robertu Luongovi - naznačuje, že v něm dřímá úžasný potenciál, souhlasíte?

Ano. A právě tady na něj číhá zásadní výzva. Potřebuje předvádět podobné průniky a výkony trvale, pravidelně. Musí se tlačit do prostorů, z nichž může skórovat, jak ukázal například proti Panthers.



Podívejte se na úžasný gól Pavla Zachy: