Dobrá zpráva pro fanoušky, zápasy v Evropě NHL plánuje na každý rok

Letošní sezona je v historii NHL již desátou, během níž liga se zápasy základní části zavítala do Evropy. Vše odstartoval Londýn v roce 2007 s dvojzápasem mezi Anaheim Ducks a Los Angeles Kings. V dalších letech už liga upřednostnila tradiční hokejové bašty. Evropu vynechala jen v letech 2012 až 2016 a z důvodů pandemie covid 2020 a 2021.

NHL v Praze 2008 NHL Premiere Rangers - Tampa Bay 2:1, Tampa Bay - Rangers 1:2 2010 NHL Premiere Phoenix - Boston 5:2, Boston - Phoenix 3:0 2019 NHL Global Series Chicago - Philadelphia 3:4 2022 NHL Global Series San Jose - Nashville 1:4, Nashville - San Jose 3:2

Z dosavadního počtu 36 evropských zápasů hostilo sedmnáct Švédsko (Stockholm, Göteborg), devět Finsko (Helsinky, Tampere), sedm pražská O2 arena, dva Anglie (Londýn) a jeden Německo (Berlín).

Jaké jsou vyhlídky Prahy pro další návštěvu NHL?

V Praze jsme byli loni a všichni včetně mě to hodnotíme pozitivně. Máte velkou fanouškovskou základnu, hokejovou kulturu se spoustou hráčů. Navíc hodně hráčů, kteří ukončili kariéry a stále podporují NHL. Sice nejsem v pozici zaručit kdy přesně se vrátíme, ale v příštích letech se tomu určitě stane.

Letošní formát čtyř týmů v jednom městě je novým trendem, nebo se vrátíte k tradičnímu dvojzápasu ve více zemích?

Dobrá otázka. Letos jsme si to poprvé odzkoušeli. Logisticky je to velmi obtížné, mít čtyři týmy v jednom městě proti klasickému modelu týmů ve více lokalitách. Hodně tedy záleží na místních možnostech, takže podle toho to budeme vždy plánovat. Věděli jsme, že do Stockholmu se nějakou dobu nepodíváme, kvůli plánované rekonstrukci Globu. Na to, aby šlo stejně velkou akci udělat i v Praze, by bylo potřeba zajistit podobné podmínky. Budeme pečlivě zvažovat, s jakým modelem budeme v budoucnu pracovat.

Jak letošní akci NHL v Evropě hodnotíte?

Skvělý úspěch zaznamenala fan zóna v centru města. Na autogramiádě Williama Nylandera lidé čekali nekonečné fronty. Čtyři zápasy za sebou v podstatě vytvořily týden NHL, hokej byl všude vidět. Proběhly i doprovodné akce na ekonomické škole, aktivní byla NHL Alumni Association. Více zápasů nám prostě dalo větší prostor.

NHL Alumni Association (NHLAA) se věnuje hokejistům po ukončení kariéry. V letošním roce bylo v rámci akce NHL Global Series Švédsko zavedeno nové ocenění „Börje Salming Courage Award“, které na počest zesnulé legendy Salminga cílí na evropské hráče s největším pozitivním vlivem. Jako první tuto cenu dostal jeho krajan Nicklas Lidström.

Jsou pro ligu zajímavé i jiné evropské trhy než Švédsko, Finsko či Česko? Například Německo v posledních letech dodalo do ligy hned několik hvězd jako Draisaitl, Stützle či Seider.

V Německu jsme loni také měli zápas. Soustředíme se na odvádění dobré práce v našich primárních trzích. Zároveň ale vnímáme, že z Německa jsou v lize velcí hráči. Fanouškovská základna je tam hlavně orientovaná na fotbal a je těžké se do ní dostat. Svou pozici jsme si ale vybudovali a stejně jako o Praze uvažujeme i o Německu. Aréna je v Mnichově, ve hře byl před pandemií Mannheim, je tam i možnost Kolína nad Rýnem, Berlína. Je to prostě podobné jako s Prahou, jediná otázka je, kde to bude. Možností je více.

V souvislosti s fotbalovými stadiony v Německu by se nabízel i zápas pod širým nebem?

Ten jsme zatím v Evropě neplánovali, ale to neznamená, že se to klidně nemůže změnit. Můžu potvrdit, že jsme na to už byli osloveni, ale ještě na to nejsme připraveni. Podobné akce jsou velmi náročné z hlediska infrastruktury. Osobně bych se nedivil, kdyby na to jednou došlo ať už v Německu nebo někde jinde.

Máte už představu, kdy v průběhu sezony bude rozhodnuto o příštích evropských zastávkách?

Věřím, že s největší pravděpodobností se vše uzavře do konce roku. Situace ve světě nám v plánování moc nepomáhá, zvažovat musíme více faktorů. Často některé s hokejem vůbec nesouvisí. To nás zpomaluje. Během následujících týdnů na tom ale budeme pracovat a zveřejněno by to mohlo být kolem Utkání hvězd, které hostí 3. února 2024 Toronto.