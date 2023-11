Kubalík vzpomíná na Prahu a těší se na speciální duel proti Detroitu

Po nočním přeletu z Kanady v pondělí hokejisté Ottawy zamířili hned do Avicii Arény a svižným tréninkem nakročili proti únavě z přesunu a časového posunu.

„Cítím se v pohodě, před odletem jsme v týmu probírali, co dělat a čeho se vyvarovat. Pro všechny hráče je to stejné a myslím, že jsme se s tím poprali docela slušně. Na zápas se těšíme. Potřebovali jsme pořádně potrénovat hlavně po příletu a dostat únavu z nohou. Je to trochu nezvyk. Už se nám stalo, že jsme měli jen tři zápasy v týdnu. Bylo nějaké volno a člověk se na to více připravil, ale pak nás zase čeká náročný program, jak budeme doma,“ hodnotí situaci po čtyřech dnech adaptace ve švédské metropoli.

„Ve Stockholmu jsem byl už několikrát, takže to pro mě není nic nového, ale hrát v Evropě je vždycky speciální. Jsem hodně rád, že jsme tady. Přijede se podívat rodina,“ řekl autor pěti bodů (4+1) z úvodních 13 startů v sezoně.

Zápasy NHL v Evropě pro rodáka z Plzně nejsou úplná novinka. Debut ve slavné soutěži totiž prožil v roce 2019 během pražského souboje Chicaga s Philadelphií. „Věděl jsem, že myšlenky na Prahu přijdou. Už je to docela dávno, takže jsem rád, že se to trochu oprášilo. Těším se na tu zkušenost tady,“ řekl český reprezentant, jenž po třech letech v Chicagu a jednom ročníku v dresu Detroitu letos zahájil sezonu v barvách Ottawy.

„Myslím, že už jsem se celkem usadil. Na začátku člověk neví do čeho jde, ale ty hokejové kabiny jsou dost podobné. Kluci mě přijali skvěle, takže si není na co stěžovat.“

Na nové prostředí si musel zvykat bez českého spoluhráče poté, co i přes dobré výkony v přípravě krajan Jiří Smejkal před sezonou zamířil na farmu do AHL. „Když je v kabině další Čech tak je to samozřejmě fajn, ale když nemáte problém s angličtinou tak se prostě bavíte stejně se všemi. Byl jsem na večeři s Tarasenkem a Korpisalem, ale většinou se bavíme všichni dohromady.“

Zápas proti Detroitu bude pro Kubalíka výjimečný, když nastoupí proti svým bývalým spoluhráčům. „Konfrontace s týmy, kde jsem působil, je vždy speciální. Všechny kluky tam znám. Budu sice muset něco vypsat na tabuli, ale já se na to těším.“