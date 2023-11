NHL ve Švédsku bavila. Obrat Detroitu v prodloužení nedovolil Stützle

Čestné buly před úvodním zápasem NHL ve Stockholmu, který proti sobě postavil Detroit a Ottawu, vhodila legenda švédského hokeje Nicklas Lidström. Při nástupu si užil nejbouřlivější přijetí vyprodané Avicii Arény. Štěstí ovšem hokejistům Detroitu do začátku bývalý hvězdný obránce nepřinesl, Ottawa totiž hned v zahajovací třetině třikrát udeřila.

V 6. minutě těžil z přesilovky kapitán Senators Brady Tkachuk, když tečoval ránu Bathersona. Lídr kanadské družiny navíc neřekl své poslední slovo. Běžela 10. minuta, kdy jej zcela volného u vzdálenější tyče našel Tim Stützle. Výsledkem byla druhá trefa Tkachuka a druhá asistence německého forvarda. Ve 13. minutě se navíc zbytečně nechal vyloučit kanonýr Detroitu DeBrincat a při hře ve 4 na obou stranách fanoušci Ottawy slavili potřetí. Střelcem branky byl obránce Sanderson.

Jízda Senators pokračovala i ve druhém dějství. Početnější skupinu podporovatelů Red Wings v aréně rozesmutněl čtvrtým zásahem Josh Norris a Daniel Alfredsson, jenž pro švédský dvojzápas dostal roli dodatečného asistenta trenéra Ottawy, mohl na střídačce rozdávat úsměvy. Rychle nabytý náskok však Senators až příliš uspokojil a Detroit vycítil svou šanci.

Jako první uspěl v polovině řádné hrací doby domácí Lucas Raymond, jenž těžil z velké hrubky ottawské obrany. Krátce na to se po šťastné teči radoval zkušený David Perron a do kontaktu dostal Detroit v 37. minutě přesně pálící DeBrincat. Do euforie pak dostal fanoušky bílo-červených obránce Gostisbehere, jenž v čase 37:12 při zakončení těžil z teče jednoho z bránících hráčů. Za stavu 4:4 se tak začínalo od znova.

Ve třetí třetině Red Wings přežili hned několik horkých chvilek. Ottawa měla zkrácenou dvojnásobnou převahu, na chvíli kvůli zranění zmizel v útrobách arény kapitán Detroitu Larkin, a nerozhodla ani další přesilovka Ottawy ze samého závěru. Fanoušci se tak dočkali přídavku v podobě nastavení, v jehož poslední minutě šťastně ranou ze vzduchu rozhodl ottawský Stützle.

V zámoří čtvrteční program NHL nabídne dalších osm duelů. Ve Stockholmu se pak v pátek představí znova Detroit, tentokrát proti Torontu s hlavní švédskou hvězdou Williamem Nylanderem.

Výsledky:

Ottawa Senators Ottawa Senators : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:4P (3:0, 1:4, 0:0 - 1:0) Góly:

05:57 B. Tkachuk (Batherson, Stützle)

09:58 B. Tkachuk (Stützle, Giroux)

13:09 Sanderson (Tarasenko, Norris)

21:18 Norris (M. Joseph, Tarasenko)

64:58 Stützle (Batherson, Sanderson) Góly:

29:39 Raymond

33:20 Perron (Compher, Määttä)

36:33 DeBrincat (Gostisbehere, Compher)

37:12 Gostisbehere (Compher, Määttä) Sestavy:

Korpisalo (A. Forsberg) – Sanderson, Zub, Chychrun, Bernard-Docker, Brännström, Hamonic – B. Tkachuk, Norris, Tarasenko – M. Joseph, Stützle, Giroux – Kubalík, Järventie, Batherson – Highmore, Chartier, Kelly. Sestavy:

Reimer (Lyon) – Walman, Seider, Chiarot, Gostisbehere, Petry, Määttä – DeBrincat, Larkin, Raymond – Copp, Fabbri, Compher – Sprong, Veleno, Perron – Kostin, Rasmussen, Fischer. Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Berg, Daisy Počet diváků: 12 487

