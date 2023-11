Kämpf se otřepal z těžkého střetu a těší se na souboj s Detroitem

Do Švédska hokejisté Toronta přiletěli o den později po Ottawě a Detroitu. S šestihodinovým časovým posunem tak bojují od úterka. „Únava tam ještě trochu je. Sice je to už pár dní, co jsme tady, ale ten časový posun je opravdu velký. Takže na těle je to znát. Podmínky jsou ale pro všechny stejné, takže se není na co vymlouvat a na dnešní zápas jsme připraveni,“ řekl odhodlaně 28letý český útočník.

Těsně před přesunem ze zámoří vynechal pár tréninků poté, co jej v duelu s Vancouverem tvrdě atakoval Dakota Joshua. „Měl jsem nateklý obličej pod okem, takže se mi těžko zavíralo. Jinam mi nic nebylo, teď už je to v pohodě,“ potvrzoval, že jeho účast v evropských zápasech není v ohrožení. Může tak navázat na starty, které již ve Stockholmu nasbíral ve svých hokejových začátcích. „Už jsem tady párkrát byl. Arénu poznávám, hrál jsem v ní pár zápasů.“

Ve zmiňovaném souboji s Canucks surový zákrok na českého útočníka neváhal pomstít zkušený veterán Mark Giordano:

Akci NHL Global Series 2023 otevřela čtvrteční přestřelka mezi Ottawou a Detroitem. Výhru týmu Dominika Kubalíka 5:4 po prodloužení bývalý spoluhráč ze společného angažmá v Chicagu sledoval. „Měl jsem zaplou televizi a trochu jsem koukal. Pro diváky to bylo zajímavé, padlo hodně gólů. Dneska ať klidně padne taky tolik gólů ale s naší výhrou. Vždycky je to speciální hrát v Evropě. Já to zažil před pár roky v Praze, ve Švédsku je to taky speciální. Přijedou se podívat rodiče a babička s dědou. Do Toronta je to docela dálka, takže tam se jen tak nedostanou. Tady je to kousek.“

Maple Leafs, kteří s hvězdnými útočníky Matthewsem, Tavaresem a Nylanderem platí za jedny z velkých favoritů soutěže, vstoupili do sezony s bilancí osmi výher z 15 startů. Ve třetí či čtvrté formaci si Kämpf často musel zvykat na nové spoluhráče. „Ze začátku jsme se trošku hledali. Těch prvních deset zápasů to nebylo ono až ty poslední tři, čtyři zápasy se dáváme dohromady a hrajeme o něco líp. Já se snažím plnit tu stejnou roli, co mám, a odvádět maximum.“

Vedení tradičního kanadského celku se v letní pauze zaměřilo na angažování hráčů, kterým není cizí na ledě přitvrdit. Přišli Tyler Bertuzzi, Max Domi či obávaný bijec Ryan Reaves. Očekává se, že dodají týmu sílu a posunou jej zase o kousek dál poté, co loni po dlouhé pauze dokázali přejít přes obávané první kolo play off (výhra 4:2 na zápasy nad Tampou, ve 2. kole uspěla 4:1 Florida). „Uvidíme, jak to dopadne letos. NHL je tak vyrovnaná, že může vyhrát kdokoliv. Rozhodujou opravdu malé detaily. V play off je to strašně vyrovnané. Doufáme, že ti noví hráči nám v tom můžou pomoct.“

Kromě bitev se soupeři na ledě, je pro hokejisty Toronta často náročné čelit i extrémnímu zájmu kanadských médií. „Zájem je tam obrovský. Speciálně, když se párkrát prohraje tak kabina je plná novinářů. To k tomu ale patří, Toronto je speciální organizace a my to tak prostě bereme. Musíme se s tím vypořádat nejlíp, jak umíme. Já osobně jsem s tím úplně v pohodě, hlavu si z toho nedělám. Zas tolik mediálních povinností nemám. Nejsem jedna z týmových hvězd, tak se mě to až tak netýká.“ Se spoluhráči, kteří jsou ovšem neustále pod drobnohledem to ale často probírá. „Rozhovory dělají každý den. Před zápasem, po zápase. Občas je toho na ně moc. Jednou za den to ještě jde, ale vícekrát je to těžké.“