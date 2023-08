Olympiáda či Mexiko? NHL zvažuje, co dál. Pomoci může i Bidenův ministr

Zanedlouho to bude dekáda od posledního představení hráčů z NHL na olympijských hrách. Pod pěti kruhy se ukázali v Soči v roce 2014, od té doby o medaile bojují převážně hokejisté z evropských soutěží. To by se mohlo změnit, nová hlava hráčské asociace NHL Marty Walsh má za sebou první, slibná jednání.