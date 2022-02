V olympijském Miláně to už jistě klapne. Dohoda s NHL má být sjednána dřív

„Chápou (vedení NHL), že je pro nás složité čekat až do posledního okamžiku. Chápou, že to není jednoduché pro nás, pro Mezinárodní olympijský výbor a že to není příjemné pro fanoušky a hráče,“ řekl Tardif novinářům na olympijských hrách v Pekingu.

Definitivní dohoda o startu hokejistů z NHL na aktuálních hrách byla oznámena až loni v září. V prosinci pak vedení ligy kvůli velkému množství odložených zápasů NHL vinou koronavirové varianty omikron účast svých hráčů v Pekingu odřeklo.

Při ohlášení neúčasti komisionář soutěže Gary Bettman prohlásil, že se liga těší na olympiádu v roce 2026. Šéf IIHF Tardif se chce sejít se špičkami NHL už v březnu a další jednání budou následovat v létě po skončení sezony v zámoří.

„Pokud by NHL nebyla na olympiádě v roce 2026, byl by to velký problém. Nechci na ně tlačit, protože takhle se věci neorganizují, ale přivést nejlepší hráče na olympijský turnaj je naše práce,“ uvedl Tardif, jenž loni nahradil v čele IIHF dlouholetého šéfa Reného Fasela. „Měli jsme (s NHL) dohodu pro Peking, ale bohužel to kvůli covidu nedopadlo. Ale ten vztah a dohoda tu pořád jsou. Chci se od toho odrazit, a proto jsem optimista, ale také realista,“ uvedl osmašedesátiletý kanadský rodák.

Zástupce komisionáře NHL Bill Daly uvedl, že v přání federace zavázat se k olympijské účasti s větším předstihem nevidí problém. „Neočekávám potíže v tom dohodnout se na olympiádě 2026 v relativně dřívějším termínu,“ uvedl Daly pro agenturu AP.

Hráči NHL se představili pod pěti kruhy na pěti olympijských hrách za sebou počínaje Naganem 1998, kde triumfovali čeští hokejisté. Naposledy byli v Soči 2014, před čtyřmi lety v Pchjongčchangu chyběli kvůli sporům o náklady na pojištění a cestování.

Tardif také potvrdil, že mistrovství světa hokejistů do 20 let, které bylo kvůli šíření koronaviru krátce před koncem loňského roku předčasně ukončeno, se odehraje netypicky v srpnu v Kanadě. Turnaj začne od nuly, českým hokejistům se tak nebudou počítat porážky 3:6 s Kanadou a 1:2 v prodloužení s Německem. Další zrušený šampionát s českou účastí, MS hokejistek do 18 let, se bude hrát v červnu v USA.