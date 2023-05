Hráči z NHL na olympiádě? Šéf hokeje je optimistický. Bude řešit i Rusy

Kdy se rozhodně o (ne)účasti Ruska a Běloruska na MS 2024?

Rada se obvykle schází třetí týden v březnu, tam by měla rozhodnout o sezoně 2024/25 včetně kvalifikace na olympijské hry. Ta se případně týká jenom Běloruska, protože žebříček drží Rusko mezi jistými účastníky.

Rozhodnutí tedy bude platné jen rok?

Učinit nové rozhodnutí bychom chtěli každý rok. Doufáme v co nejrychlejší zlepšení situace. Ale je důležité, aby před začátkem světových šampionátů různých výkonnostních divizí byly všechny týmy informovány o systému postupu a sestupu.

Připravujete se už také na olympijské hry v Itálii?

Zatím se zajímáme o úroveň organizace turnaje jako celku. Itálii jsme ukázali standardy mistrovství světa, protože podle mě by olympiáda měla být na stejné úrovni jako světový šampionát, ale zatím je od toho ještě hodně daleko.

Jak to vypadá s účastí hráčů z NHL?

Nevzdáváme se, budeme na ně tlačit. Ale nejde jen o olympiádu, jde i o Světový pohár. Co my chceme, je dlouhodobá spolupráce. Chceme nejlepší hráče jak na mistrovství světa, tak i na olympijských hrách. Málem jsme toho dosáhli v Pekingu ale zasáhl do toho covid, pak jsme museli zcela restartovat jednání. Chceme vzájemný respekt mezi IIHF, NHL a hráčskou asociací NHLPA.

Vypadají jednání pozitivně?

Rozhovory probíhají, s novým šéfem NHLPA jsem se sešel minulý týden, řešili jsme pojištění a chceme si být jistí, že najdeme řešení. Co je nové, všechny strany se chtějí dohodnout, to tak vždy nebylo. Příští měsíc se sejdeme a pokusíme se dospět k řešení.

Hokejový olympijský turnaj vyhráli Kanaďané.

Kde je největší problém?

Vím, že NHL a NHLPA nemají moc rádi termíny pro finální stanoviska, ale nechci zažít stejnou situaci jako posledně, kdy si měsíc před hrami rozmysleli účast. Po létě v roce 2024 bychom chtěli mít jasno a doufám, že NHL a NHLPA budou souhlasit. Není to jen na mně, ale jsem optimistický.

Jak to vypadá se Světovým pohárem?

NHL ho chce zorganizovat v Evropě v březnu nebo únoru. To je pro nás i evropské ligy a kluby problém kvůli mistrovství světa. Souhlasíme s organizací Světového poháru, ale chceme ho před začátkem sezony v NHL.

Je reálný určitý kompromis?

Navzájem se snažíme přesvědčovat, ale pro nás je jimi požadovaný termín nepředstavitelný. Proto usilujeme o dlouhodobou dohodu. Chceme se vzájemně respektovat, proto jsme neorganizovali světový šampionát v Severní Americe od roku 2008, nechceme konkurovat bojům o Stanley Cup.