Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Zažil v NHL čirou radost z povedených akcí, burácení 57 tisíc diváků, půtku na soupeřově střídačce, pocit viny po velké chybě, vyčerpání ve čtvrtém prodloužení i žal z vyřazení v semifinále play off. Hokejový útočník Martin Nečas to ve čtyřiadvaceti v zámoří konečně rozbalil naplno. S bilancí 28+43 vyhrál bodování Caroliny. V play off jí pomohl k postupu mezi čtyři nejlepší týmy.